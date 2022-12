Gamarra acusa a Sánchez de buscar ahora "desacreditar" al TC y caminar hacia una "deriva autoritaria y autocrática"

Critica que desde Podemos se hable de posible desobediencia al TC y recalca que "no cabe otro camino" que acatar la resolución



MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado este martes la "deriva autoritaria y autocrática" en la que se desliza el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al que ha acusado de buscar ahora "desacreditar" al Tribunal Constitucional tras la decisión del tribunal de garantías admitiendo el recurso de amparo del Partido Popular y rechazando las dos enmiendas que buscaban su renovación. Además ha criticado que desde Podemos se hable de posible desobediencia al TC y ha recalcado que "no cabe otro camino" que acatar la resolución.

En sendas entrevistas en la cadena Cope y en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha afirmado que le parece "inédito y alarmante" que el Gobierno y los partidos que lo sustentan "se esté atacando como se está atacando a los magistrados del Tribunal Constitucional", algo que, según ha dicho, "no tiene precedentes" en España.

"Se deben respetar las instituciones, la separación de poderes y los contrapoderes porque es la clave de la calidad democrática. Y el PP va a utilizar siempre todos los instrumentos que la Constitución y el ordenamiento jurídico ponga a nuestro alcance para garantizar eso, no para nosotros sino para España y los españoles", ha resaltado, para subrayar que "nadie está por encima de la ley".

Gamarra considera que "sin duda alguna" el Gobierno está intentado "desacreditar" al TC. "No es nuevo, es una dinámica en la que ha entrado Pedro Sánchez hace mucho tiempo de desacreditar no solo al discrepante sino desacreditar a toda institución, organismo y, en este caso al máximo garante de la Constitución si no le da la razón y no se pliega a sus intereses", ha enfatizado, para avisar que eso es "insólito" y "peligrosísimo" para la democracia en España.

UNA DECISIÓN QUE "REFUERZA" LA CONFIANZA EN EL ESTADO DE DERECHO

Gamarra ha afirmado que no solo es "una cuestión de deriva autoritaria y autocrática" en la que se ha "deslizado y está avanzando" el Gobierno de Pedro Sánchez, sino que se dirige hacia "una democracia iliberal".

La dirigente del PP ha indicado que la decisión del TC de paralizar la tramitación en el Senado de la reforma legal que busca su renovación "refuerza la confianza en el Estado de Derecho" y ha criticado que Sánchez esté intentado en esta legislatura "copar los poderes del Estado y eliminar los contrapoderes".

La 'número dos' del PP ha acusado a Sánchez de buscar el "atajo" con la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que reforma el Código Penal, intentado el "fraude" parlamentario --al no tener que pedir los informes pertinentes de órganos como el Consejo de Estado y el CGPJ-- y "acelerando" los trámites en el Congreso para que la oposición no pueda participar.

ADMITE QUE EL TC CAMBIA LOS PLANES DE SÁNCHEZ

Además, ha indicado que la decisión del TC cambia los planes de Sánchez, que juega a la "amnesia" de los españoles, y ha señalado que si el Gobierno quiere seguir adelante con el sistema de elección que recogen las dos enmiendas rechazadas, debe hacerlo a través de un proyecto de ley, contando con todos los informes.

En el caso de que el Ejecutivo opte de nuevo por una nueva proposición de ley, Gamarra ha avisado que no hay motivo para habilitar enero --mes inhábil a efectos parlamentarios-- e interferir en el "normal funcionamiento de la separación de poderes". "Esa urgencia sería más que cuestionable", ha avisado, que cree que si PSOE y Podemos usan esa vía deberían esperar al siguiente periodo de sesiones.

Gamarra ha subrayado que están en una situación "inédita" porque "nunca antes se habían vulnerado de esta manera los derechos fundamentales de los diputados". Según ha destacado, los procedimientos son las "garantías para la democracia y en la democracia".

"Cuando se vulneran hay una serie de instrumentos que el propio Estado de Derecho pone a nuestro alcance para que nos defendamos y eso es lo que hemos hecho", ha apostillado, para añadir que el resultado ha sido "el que tenía que ser".

PIDE AL GOBIERNO, PSOE Y PODEMOS "RECTIFICAR" SU "DERIVA AUTORITARIA"

Dicho esto, ha emplazado al Gobierno y a los grupos de PSOE y Podemos a "rectificar" su "deriva autoritaria" porque, a su juicio, están considerando que el Congreso "son ellos". Se trata, ha insistido, de que "empiecen a rectificar de una vez por todas y hacer las cosas bien".

Después de que el PSOE sostenga que hay 200 precedentes tramitados por el procedimiento de urgencia y que jamás el TC había impedido una votación, Gamarra ha explicado que el Constitucional lo que ha hecho es dar "amparo" al PP ante la tramitación de una ley que, aparte de tramitarse a "velocidad de vértigo", buscaba "cambiar de manera directa y sin debate" el sistema de elección el TC para "poderlo controlar Pedro Sánchez".

"Es una situación insólita en unas reformas de mucho calado que pretendían hacer pisoteando los derechos de la minoría", ha enfatizado, para añadir que ya lo advirtieron en la tramitación del Congreso pero al no "rectificar" el PP tuvo que pedir amparo al TC, que ha actuado "de una manera rápida" para "garantizar" los derechos de los diputados.

Gamarra ha resaltado que con la decisión del TC este lunes por la noche "ganaba al final la democracia y los instrumentos que el Estado de Derecho tiene habilitados para poder frenar aquello que ataca derechos fundamentales como son los derechos políticos".

Después de que desde Podemos se hable de "golpe blando" y se hable de desobedecer al Constitucional, la secretaria general del PP ha afirmado que "en democracia se acatan las resoluciones" y "no cabe otro camino".

"El camino de apartarse del acatamiento de las resoluciones judiciales o el acatamiento de las resoluciones del TC es el autoritarismo y es dar paso a un régimen que no es el marco constitucional", ha asegurado, para añadir que espera que "no se vaya por ese camino".

En este punto, ha dicho que el presidente del Gobierno debe ser el "primero que rectifique a aquellos que digan que hay que coger ese camino" de desobediencia y "defienda los valores constitucionales y el marco constitucional".

"Hasta el momento no lo ha hecho porque creo que sus declaraciones el pasado jueves iban en una línea absolutamente contraria, no sé si de querer presionar a los magistrados del TC o querer avanzar hacia esa desobediencia", ha manifestado, para insistir en que las decisiones judiciales "deben cumplirse" sin que haya otro camino.