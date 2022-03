Gamarra acusa a Sánchez "imponer" su plan anticrisis aplicando: "Esto son lentejas, si quieres comes y si no las dejas"

La coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, interviene en una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 30 de marzo de 2022, en Madrid (España). El pleno gira en torno a las conclusiones del Consejo Europeo que se celebró el pasado 24 y 25 de - Eduardo Parra - Europa Press

Tras la manifestación prosaharaui, dice que por primera vez miembros del Gobierno se manifiestan contra el Gobierno durante un Pleno

La coordinadora general del PP y portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de no negociar su decreto anticrisis sino de buscar "imponerlo" aplicando "esto son lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas". Además, le ha echado de nuevo en cara que no cumpla su palabra porque firmó bajar impuestos en la declaración acordada en la Conferencia de Presidentes celebrada en la isla de La Palma.

En su segunda intervención en el Pleno del Congreso, Gamarra ha criticado que Sánchez pida unidad pero que eso lo interprete con que los demás deben decir "sí" a lo que hace el Gobierno sin que la oposición pueda plantear alternativas e incorporarlas, algo que sí sería "dialogar" y "acordar".

"El resto es imponer y usted se está acostumbrando demasiado a 'esto son lentejas, si quiere las come y si no las deja'", ha censurado, para avisar que si las respuestas del Gobierno a la crisis no son "necesarias" ni "eficaces", el PP no puede "acompañar al Gobierno" sino que tiene que plantear medidas en otra dirección para que el país "funcione".

Gamarra ha señalado que España está peor que otros países por la falta de medidas del Gobierno de Sánchez, subrayando además que la inflación --que ha definido como "el impuesto invisible que empobrece a las familias"-- no es "única y exclusivamente" por la guerra en Ucrania porque ya estaban antes los precios "disparados".

Además, ha criticado que el Gobierno haya permitido que el país estuviera "paralizado" por el paro del transporte. A si entender, la ministra del ramo debería haber cogido "el toro" por los cuernos sin esperar a que España estuviera "al borde del colapso".

SACA LA DECLARACIÓN DE LA PALMA DESDE LA TRIBUNA

La dirigente del PP ha sacado desde la tribuna la declaración de la Palma, que recoge bajada de impuestos y que firmó con los presidentes autonómicos. "Lo que estamos exigiendo es que cumpla por una vez lo que usted mismo ha firmado. Esto sería una buena excepción porque generaría mucha confianza en los españoles", ha enfatizado.

Asimismo, ha señalado que desde que Sánchez llegó al Gobierno el gasto público ha subido un 21,7% y no es "en el Estado del Bienestar". A su entender, se puede evitar el "gasto ineficiente" sin recortar en Estado de Bienestar.

En materia energética, ha preguntado al presidente del Gobierno cuantos kilómetros de interconexión eléctrica y gasística se han inaugurado desde que llegó al Gobierno. "Cero", ha proclamado, cosechando un aplauso de su grupo. Según ha añadido, eso hace que ahora España tenga "más dificultades que otros países".

Gamarra ha recalcado que con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos hay "más gasto público, más deuda pública, más déficit público". "Esto es lo que al final colapsa un país y nos lleva a la ruina. Esto es lo que hay que reconducir y esto es para lo que estamos en el PP, para plantear iniciativas que permitan corregir esta política económica que usted lleva", le ha espetado.

"DIVISIÓN" EN EL GOBIERNO POR EL SÁHARA

En política exterior, Gamarra ha criticado que Sánchez pida también unidad a los grupos cuando tiene a su propio Gobierno "dividido" y ahora más aún porque "es la primera vez que miembros del Gobierno se manifiestan contra el propio Gobierno durante una sesión parlamentaria". "Secretarios de Estado de su Gobierno estaban en las puertas del Congreso manifestándose ante la posición del Gobierno", ha enfatizado, en alusión a la manifestación prosaharaui.

Una vez más, Gamarra ha criticado el "giro" de Pedro Sánchez en relación con el Sáhara y le ha dicho que el PP no debe explicar "nada" porque está en el mismo sitio de siempre. "Usted considera que el Estado es usted y ha dicho 'la decisión que he tomado'", ha criticado.

En cuanto a la OTAN, Gamarra ha asegurado que el PP está "enormemente satisfecho" de que la cumbre se celebre en España en junio y ha recalcado que su partido fue promotor en 2018 para que eso fuera así. "Cuando ustedes llegaron, la cumbre de la OTAN ya estaba cerrada por un Gobierno del PP", ha proclamado.

Finalmente, Gamarra ha dicho que espera que esta sesión plenaria lleve a Sánchez a darse cuenta de que "su problema no es el PP". "Y albergo la esperanza de que se haya dado cuenta, escuchando todas las intervenciones de esta comparecencia, que a lo mejor el problema es usted", le ha espetado, para añadir que todos los partidos han coincidido en que no va por el "camino correcto" y eso debería llevarle a "reflexionar".