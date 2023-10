Gamarra acusa a Sánchez de "no tener ningún tipo de límites" tras "arrodillarse" y "humillarse" ante Puigdemont

"Me parece que sin duda alguna es la foto de la vergüenza", proclama a su llegada al Congreso para la jura de la princesa Leonor



la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de "no tener ningún tipo de límites" como, a su juicio, demuestra que el 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, haya viajado a Bruselas para "arrodillarse" y "humillarse" ante el expresidente catalán Carles Puigdemont.

"Me parece que sin duda alguna es la foto de la vergüenza", ha asegurado Gamarra, a su llegada al Congreso para asistir a la jura de la Constitución de la Princesa Leonor, al ser preguntada como valora esa reunión entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Carles Puigdemont en las dependencias que los diputados de Junts per Catalunya/Lliures per Europa tienen en el Parlamento Europeo.

Según Gamarra, en esa foto se puede ver "cómo se somete el Partido Socialista, que no puede firmar ni acordar en España". "Cuando lo haces con un profugo de la Justicia, te tienes que ir fuera de tu país, porque es algo que no puedes hacer en tu país", ha enfatizado.

"SU ÚNICO LÍMITE ES ÉL MISMO"

La también portavoz parlamentaria del Grupo Popular ha indicado que "si quedara algo del Partido Socialista" lo que deberían haber visto es "cómo Puigdemont volvía a España, cumplía con la Justicia y era sometido al Estado de Derecho".

"Pero ya hemos visto que Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de límites y que su único límite es el mismo", ha aseverado, para añadir que si para eso el PSOE tiene que "humillarse de esa manera, pues lo hace".

A su entender, lo hace "ante un prófugo de la Justicia que le somete y que le hace arrodillarse". "Pero eso lo hace el Partido Socialista y lo hacen quienes hacen eso, no España", ha subrayado Gamarra.