Gamarra avisa: la papeleta del PP es la única que garantiza un "gobierno fuerte" porque Vox "sale corriendo"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha hecho hoy un llamamiento a votar al PP, el último día de campaña electoral en Castilla y León, por entender que su partido es el único que garantiza un "gobierno fuerte y solvente" porque Vox "sale corriendo" de los gobiernos y "deja tirados a los ciudadanos a los que está pidiendo del voto".

Así lo ha afirmado en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que no ha precisado hasta dónde puede ceder el Partido Popular para formar gobierno con Vox, dado que aún no han cerrado ningún acuerdo en Aragón o Extremadura.

La dirigente del PP ha insistido en que lo importante es que los ciudadanos de Castilla y León tienen en su mano que el PP vuelva a ganar las elecciones para que esta región tenga un gobierno "lo más fuerte posible".

En este sentido, ha advertido de que su partido se presenta para gobernar, no para hacer más ruido, ni bloquear gobiernos, "ni para al final, referendar a Pedro Sánchez de la Moncloa", sino que el voto al PP, ha dicho, permite la "estabilidad".

Por el contrario, afirma que Vox solo busca hacer ruido y no gobernar ya que, ha recordado, cuando están en los gobiernos "acaban yéndose y dejando tirados a los ciudadanos" además de bloquear que se formen Ejecutivos.

"Lo estamos viendo en Extremadura", ha exclamado la vicesecretaria 'popular', donde ha recordado que no solo no hay gobierno sino que Vox "ha votado votado con el Partido Socialista, incluso con Podemos, el bloqueo de la posibilidad de un gobierno de quien ganó las elecciones con un 43 por ciento".

Gamarra ha recordado que su partido ha sido "muy claro y transparente" sobre el marco de relaciones con Vox pero sigue sin haber gobierno en Extremadura porque "alguien quiere bloquearlo" e "impedir que haya gobierno".

Esto, avisa, lo tienen que saber los ciudadanos de Castilla y León, y les recuerda que Vox ya estuvo en el Gobierno de la región y "salió corriento", abandonando a los ciudadanos, a "los mismos a los que hoy les pide el voto".

Al ser preguntada si Mañueco y el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, están marcando terreno frente a la dirección del PP, al afirmar que ellos llevarán las negociaciones en su región, Cuca Gamarra ha precisado que esto no es así porque "la normalidad en la negociación" es la "colaboración" entre el ámbito nacional y el autonómico.

"Es la normalidad en una negociación en la que nosotros nos hemos incorporado como partido nacional que somos, unas negociaciones donde están presentes también los partidos a nivel autonómico y evidentemente, quienes han ganado las elecciones en esas elecciones autonómicas", ha señalado Gamarra. "Responde única y exclusivamente a eso, a esa colaboración entre el ámbito autonómico y nacional que está establecida", ha remachado.