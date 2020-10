Gamarra cree que el PP está despegando y "consolidando un proyecto alternativo" a Sánchez: "No se consigue en dos días"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que el PP está despegando y "consolidando" un "proyecto alternativo" al Gobierno de Pedro Sánchez y ha destacado que todas las encuestas dan "un crecimiento sobre el resultado" en escaños que obtuvo la formación en las últimas elecciones generales.

"No hay encuesta que no nos dé por debajo de los 100 escaños. Se llama despegar e ir consolidando un proyecto. No se consigue en dos días", ha respondido Gamarra en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, sobre los sondeos que señalan que el PP está por debajo del PSOE en intención de voto.

Así, ha recordado que el partido ganó "con mayoría absoluta" en Galicia y que "plantea propuestas alternativas" al Ejecutivo, como la ley de 'okupación'. Además, ha aclarado que el PP debe ir "sumando" ciudadanos a su "base electoral" para atraer a "aquellos" que les "dejaron de votar".

Preguntada por la moción de censura registrada por Vox contra Pedro Sánchez, la portavoz parlamentaria ha acusado a la formación de Santiago Abascal de "engañar a los españoles" porque "no tiene recorrido" al tener en cuenta la "realidad numérica" de la Cámara Baja. "Se va a fortalecer a aquel que tenemos que combatir a través de la política", ha subrayado Gamarra.

Sobre los acuerdos de gobiernos autonómicos y municipales entre PP y Ciudadanos, la dirigente 'popular' ha explicado que el compromiso con la formación liderada por Inés Arrimadas es "firme" porque da "estabilidad" y "está funcionando".

Por último, ha acusado al jefe del Ejecutivo de "convertir la mentira en el eje de su vida política". "Es un experto trilero", ha expresado Gamarra pues, en su opinión, Sánchez engañó a Ciudadanos y a sus socios de investidura durante las negociaciones de las prórrogas del estado de alarma. "Es un mentiroso compulsivo que piensa seguir en el poder a cualquier precio", ha zanjado.