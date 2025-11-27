Gamarra destaca que Ábalos "dormirá entre rejas": "El sanchismo otra vez haciendo historia"

La diputada del PP Cuca Gamarra durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos "dormirá hoy entre rejas" después de que el Tribunal Supremo haya decidido enviarle a prisión. A su entender, "el sanchismo otra vez haciendo historia".

En concreto, el Tribunal Supremo ha acordado enviar a Ábalos y a su exasesor Koldo García a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio entra en prisión.

"El sanchismo, otra vez haciendo historia. Segundo secretario de Organización del PSOE de Sánchez que va a prisión", ha declarado Gamarra en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

La vicesecretaria del PP ha recordado la larga ovación que brindó a Ábalos la bancada del Grupo Socialista y los ministros el 26 de febrero de 2020 en medio de la polémica por la llegada al aeropuerto de Barajas de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. "Así le aplaudían en el Congreso. Hoy dormirá entre rejas", ha enfatizado.

EL PP RECUERDA QUE ÁBALOS DEFENDIÓ LA MOCIÓN "CONTRA LA CORRUPCIÓN"

El Partido Popular ha recordado que Ábalos fue la persona encargada de defender la moción de censura que promovió Pedro Sánchez contra el Gobierno de Mariano Rajoy a finales de mayo de 2018.

"José Luis Ábalos, al que Pedro Sánchez encargó defender la moción de censura 'contra la corrupción', dormirá hoy en prisión. Buen resumen de los siete años de sanchismo", ha señalado el PP en su cuenta oficial de 'X', que ha acompañado un vídeo de aquella sesión en la que Ábalos se fundió en un abrazo con Sánchez tras bajar de la tribuna de oradores.