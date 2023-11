Gamarra dice que el PP va a "garantizar" que sus protestas del domingo en todas las capitales sean cívicas y pacíficas

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, inaugura las Jornadas Parlamentarias 'Frente a la amnistía: igualdad, libertad y dignidad', en el Congreso de los Diputados, a 7 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

Feijóo estará en la de Madrid con Ayuso, los demás 'barones' en sus territorios y la cúpula del PP se repartirá en sus circunscripciones



MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes que el Partido Popular va a "garantizar" que sus protestas contra la amnistía del próximo domingo en las plazas de las capitales de toda España sean cívicas y pacíficas, algo que, a su entender, hará que la movilizacion sea "exitosa".

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha señalado que es una convocatoria con la que quieren "canalizar de manera cívica" el "malestar" y la "oposición" que existe en la sociedad a los pactos que está firmando el PSOE con los independentistas para hacer presidente a Pedro Sánchez.

"Los españoles que no estén de acuerdo con todo esto y que quieran alzar la voz y no se quieran callar y que no se quieran quedar quietos, el próximo domingo a las 12 tienen una oportunidad de hacerlo y eso es lo que impulsamos", ha añadido.

Al ser preguntada si el PP va a tomar medidas de seguridad para evitar ciertas banderas o pancartas en esas movilizaciones y cómo lo van a evitar, después de lo que ha ocurrido estos días ante la sede del PSOE en Ferraz, Gamarra ha reconocido que el PP va a "garantizar" que sean "cívicas", pero no ha dado detalles de cómo lo harán.

Según ha dicho, el hecho de que las protestas sea cívicas es la clave de la democracia y lo que hace que la movilización sea "exitosa". Además, ha indicado que el objetivo es que los españoles puedan decir que no se "conforman" y que dicen "no" en su nombre a esos "acuerdos vergonzantes" como el que conocieron este jueves con Junts porque "no vale todo por mantenerse en el poder".

"Y evidentemente la organización está hecha con el ánimo de que sea por supuesto pacífico y típico y cívico como debe de ser todo en democracia y en ese sentido vamos a trabajar desde la organización para que así sea y estoy convencida que lo va a ser", ha manifestado Gamarra.

FEIJÓO EN LA DE MADRID Y LOS 'BARONES' EN SUS TERRITORIOS

Todos los 'barones' del PP han animado a participar en esas protestas del domingo y estarán presentes en sus respectivos territorios. En el caso de Alberto Núñez Feijóo, estará en la de Madrid --que se celebra en la Puerta del Sol-- junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Además, los demás miembros de la cúpula del PP lo harán en las provincias por las que obtuvieron su escaño en las pasadas elecciones generales del 23 de julio. Así, Gamarra estará en la movilización de Logroño; el coordinador general, Elías Bendodo, en la de Málaga; y el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, en Valencia, según han adelantado a Europa Press fuentes del partido.

Por su parte, el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, participará en la protesta de A Coruña; el responsable de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, estará en la de Madrid; la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico, Carmen Fúnez, lo hará en Ciudad Real; y el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, en Sevilla.

Finalmente, la vicesecretaria de Estudios del PP, Carmen Navarro, acudirá a la concentración de Albacete; el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Arenas, estará en Sevilla; y la portavoz del GPP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, lo hará en Bruselas, han indicado a Europa Press fuentes del partido.