Gamarra evita aclarar si dejará la portavocía del Congreso y dice que "las cosas tienen sus tiempos"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha evitado aclarar este martes si dejará la portavocía del Grupo Popular en el Congreso y ha asegurado que "las cosas tienen sus tiempos". Dicho esto, se ha remitido a la reunión del Comité Ejecutivo del PP, que aprobará esas decisiones.

Esta mañana, en una entrevista en Antena 3, Feijóo ha confirmado que en este mes de noviembre "ordenará" el Grupo Popular y el partido para ejercer la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, con cambios en las portavocías y ha dejado entrever que Gamarra dejará la portavocía del Congreso.

En concreto, Feijóo ha afirmado que tienen "claro" que no puede ostentar la misma persona la Secretaría General del PP y la portavocía del Grupo Popular en el Congreso, dos puestos que ha compatibilizado Gamarra en este último año. Preguntado entonces si se deduce que Cuca Gamarra va a seguir como secretaria general, ha respondido: "Usted deduce y me parece que todas sus deducciones están muy bien hechas, pero yo no lo he dicho".

"LAS COSAS TIENEN SUS TIEMPOS"

Al ser preguntada después en una rueda de prensa en el Congreso si Feijóo la ha confirmado como número dos del PP en 'Génova', Gamarra ha asegurado que "las cosas tienen sus tiempos". "Y por tanto cuando haya que comunicar algo, pues lo comunicaremos de manera formal y allí donde haya que llevarlo a cabo, que evidentemente, pues, suelen ser los órganos del partido", ha manifestado.

Cuestionada también por la fecha concreta en la que se sabrán esos cambios en el PP, Gamarra se ha remitido a las palabras de Feijóo asegurando que "los cambios se materializarán antes del mes de diciembre" y ha señalado que es "lógico" dado que coincide con el inicio de la legislatura tras la formación de Gobierno.