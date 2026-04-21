Gamarra no se pronuncia sobre la declaración de Bárcenas señalando a Rajoy: "Máximo respeto a la Justicia"

1079918.1.260.149.20260421111154 La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha expresado este lunes el respeto de su partido por la acción de la Justicia y ha evitado pronunciarse sobre la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas en la que señaló al expresidente Mariano Rajoy ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la 'Operación Kitchen'.

"Creo que máximo respeto a la Justicia y, por lo tanto, no tenemos nada que decir", ha declarado Gamarra al término del desayuno informativo en Madrid del comisario europeo de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, que ha organizado Europa Press.

Al ser preguntada de nuevo expresamente si no le preocupan los señalamientos de Bárcenas a Rajoy, Gamarra ha insistido en que el PP no tiene "nada que decir". "Respetamos la acción de la justicia y, por lo tanto, ningún comentario al respecto", ha zanjado.

Este lunes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, también expresó su respeto a la actuación judicial en el 'caso Kitchen' y subrayó que, a diferencia de lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez, ni "cuestionará" ni "difamará" la labor de los jueces. Eso sí, marcó distancias con la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy: "Yo no sé lo que pasaba en el Gobierno hace cuatro legislaturas, sinceramente, no estábamos por aquí", enfatizó en rueda de prensa.

BÁRCENAS DICE QUE MR "ERA MARIANO RAJOY"

El extesorero del PP confirmó este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la 'Operación Kitchen' que le pidió a uno de sus compañeros de prisión "destruir" unos audios relacionados "con MR, que era Mariano Rajoy".

Además, Bárcenas declaró que Sergio Ríos, quien fuera su chófer entre 2013 y 2014, tenía "acceso permanente" a su teléfono móvil, puesto que lo dejaba en su coche siempre que iba a alguna reunión. Además, aseguró que sufrió una "persecución tremenda" en la cárcel a raíz de declarar en sede judicial contra la cúpula del partido en aquel momento.

En este juicio sobre el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información sensible al extesorero, está previsto que este jueves declaren como testigos el expresidente Rajoy y la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, entre otros.