Gamarra tilda a Bolaños de "Míster Proper del sanchismo" y el ministro replica que el PP ya es "la ultraderecha"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Cuca Gamarra ha llamado este miércoles al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el "Míster Proper del sanchismo" para "limpiar" las investigaciones sobre corrupción usando el Boletín Oficial del Estado (BOE) como "bayeta", a lo que el ministro ha respondido asegurando que el PP "se ha convertido ya en la ultraderecha".

En la sesión de control del Congreso, Gamarra ha comenzando su intervención calificando de "caótica" la llamada Ley de Eficiencia de a Justicia, denunciando que ha traído "tribunales sin medios, funcionarios desbordados y una Justicia más lenta y alejada de los ciudadanos". Y ha acusado a su máximo responsable de negarse a rectificar y de "bloquear las leyes del PP en el Senado", como la ley contra la okupación, la de multirreincidencia o la de lucha contra el narcotráfico.

En su respuesta, Bolaños ha defendido que la Ley de Eficiencia supone "la mayor reforma judicial en dos siglos" y que la Comisión Europea "reconoce la independencia judicial plena en España". "Ustedes votaron en contra de una ley que moderniza la Justicia. Los progresistas reformamos y mejoramos, ustedes, los conservadores, se quedan en el siglo XIX", ha replicado.

La parlamentaria 'popular' ha insistido en que "sin independencia judicial no hay Estado de Derecho pleno" y ha acusado al ministro de "utilizar la Justicia como un cortijo político". Bolaños ha añadido que el PP "cabalga en la última mentira publicada para hacer oposición" y que "ya no combate a la ultraderecha, sino que se ha convertido en ella".

ÁLVAREZ DE TOLEDO: "UN NAUSEABUNDO INTERCAMBIO CON BILDU"

A continuación, la portavoz adjunta del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha calificado de "nauseabundo" el "intercambio" de palabras realizado minutos antes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua; a raíz de una pregunta de la parlamentaria abertzale sobre organizaciones fascistas.

Álvarez de Toledo también ha reprochado al Ejecutivo su "silencio" ante las dictaduras y los terrorismos. "Yo condeno todas las dictaduras: Franco, Videla, Castro o Maduro. Y a todos los terrorismos: ETA, FRAP... Usted condena de forma selectiva por conveniencia o cobardía. Y odia la verdad tanto como la España que discrepa. Su objetivo es resistir; su método, polarizar. Próxima estación: Franco", ha lanzado a Bolaños.

El titular de Justicia le ha contestado acusando al PP de "polarizar y deshumanizar a los progresistas". "El problema es que hoy el Partido Popular hace lo mismo que Vox. Intentan ganar el debate público criminalizando a quienes no pensamos como ustedes", ha afirmado, recordando que el "primer episodio grave de polarización extrema" fue tras el atentado del 11M, "cuando el PP perpetró el mayor bulo de nuestra democracia".

ESPAÑA, "UNA CUEVA DE LADRONES"

A renglón seguido, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado al Gobierno de "amparar la corrupción" y de haber convertido a España en "una cueva de ladrones". "En la España del PSOE, cada niño nace con una deuda de 30.000 euros. El 85% de los menores de 35 años no puede emanciparse, y mientras tanto ustedes se reparten sobres en su sede", ha asegurado, añadiendo que "hay que prohibir los 'ongi etorri' etarras que ustedes también celebran".

En su turno de respuesta, Bolaños ha manifestado que "no hay duda" de que Vox son ultras y que su discurso "ha sido completamente asumido por el PP", ya que hacen "exactamente la misma oposición". El ministro ha defendido que en el Ejecutivo central ha subido las pensiones a los jubilados y las becas a los jóvenes, entre otras medidas. "España no es la caricatura gris y xenófoba que ustedes dibujan", ha apostillado a Millán.

A continuación, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha subrayado que España "está harta del sanchismo" y ha reprochado también al Gobierno de haber pactado con Bildu para "asaltar las instituciones". "Han estafado a los españoles, arruinando a las clases medias y llenando de inseguridad los barrios obreros con inmigración ilegal", ha dicho.

Félix Bolaños ha terminado su intervención preguntándole "si sabía ubicar un barrio obrero en un mapa mudo" y reprochando a los parlamentarios de Vox de "representar a los privilegiados, a los banqueros húngaros y a los tecnócratas". "El PP y Vox son indistinguibles. Ambos segregan, recortan y polarizan. En 2027, socialdemocracia o barbarie", ha concluido.