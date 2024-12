Gan Pampols niega haber negociado un salario para ser vicepresidente: "No he pedido jamás lo que no me corresponde"

Atribuye a un "error de comunicación" la polémica sobre su sueldo: "No se ha explicado bien"

VALENCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha negado que haya "pedido un salario" ni negociado su retribución para asumir esta responsabilidad en el Gobierno valenciano. "No he pedido jamás lo que no me corresponde y jamás he rehusado a lo que sí me corresponde", ha sostenido.

En rueda de prensa este lunes para presentar su departamento y los objetivos del mismo, Gan Pampols ha insistido en que no ha negociado "ninguna retribución para venir aquí" a ejercer la labor de vicepresidente para la Reconstrucción. "No sé lo que voy a percibir, no he cobrado porque sería un despropósito, ya me dirán lo que tengo que cobrar, no es mi problema", ha esgrimido.

En esta línea, ha rechazado "perder tiempo" en estas cuestiones porque ello supondría "no dedicarlo al núcleo de nuestro trabajo", que son las personas afectadas por la dana, y ha lamentado haberse "convertido en blanco de algo" que se le ha "escapado". Y ha atribuido a un "error de comunicación" la polémica surgida en torno a su sueldo: "No se ha explicado bien".

De cualquier modo, ha precisado que de "ninguna de las maneras" va a cobrar como cuando estaba activo. "Yo no negocié, cuando me dijeron te ofrecemos el puesto tuve que presentar la última nómina en activo y es lo que hice", ha argumentado.

El vicepresidente segundo ha expuesto que la Administración General del Estado tiene "dos vertientes", la civil y la militar, que "no se parecen en nada" salvo en los trienios. "Yo ingresé con 17 años como soldado y acabé con 65 con el pase a retiro, se van perfeccionando los trienios y ya está", ha añadido.

"Yo estaba jubilado, y si en esa jubilación me vuelven a la situación de servicio activo, tengo unos derechos consolidados", ha señalado, al tiempo que ha advertido del "error" de "confundir sueldo y salario". "Un militar retirado pierde la condición de militar pero se conservan los efectos honoríficos", ha agregado.

"NI ES COBRAR MÁS NI ES COBRAR MENOS"

Sobre el decreto ley aprobado por el Consell que elimina el tope salarial para consellers y altos cargos, ha argumentado que esta modificación en la legislación "se ha venido haciendo a lo largo del tiempo en sucesivas ocasionas y bajo distintos gobiernos para adecuar las retribuciones del personal que pasa de una administración a otra". "Ni es cobrar más ni es cobrar menos", ha apuntado.

Para Gan Pampols, se ha producido un "error de comunicación" porque "no se ha explicado bien" esta cuestión, que es "algo que tiene antecedentes" y que "no es algo nuevo". "No es la primera medida, es la renovación de una medida que se ha tomado a lo largo del tiempo (...) ha pasado en todo los gobiernos, ni mas ni menos", ha aseverado.