García Ceniceros, presidente de FJI, lamenta que el CGPJ esté "pecando de los mismos males" que consejos anteriores

Roberto García Ceniceros, nuevo presidente de Foro Judicial Independiente (FJI) - JUAN BARBOSA - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Roberto García Ceniceros, nuevo presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), ha lamentado la división en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que provoca que esté "pecando de los mismos males" que consejos anteriores.

Así se ha expresado García Ceniceros en una entrevista con Europa Press, con motivo de su reciente elección como presidente de FJI en su XXI Congreso, celebrado el pasado 7 de noviembre en Albacete.

El magistrado, actualmente en la Audiencia Provincial de Barcelona, confiaba en que la nueva composición del CGPJ pudiera servir como una "palanca hacia un nuevo modelo". No obstante, ha subrayado que ahora está "incluso más dividido en bloques", compuestos por vocales "que se vanaglorian de estar formando parte de ese bloque".

De esta forma se ha referido a la última pugna interna, motivada por el nuevo reparto de poder en el seno del CGPJ, donde el bloque conservador --teóricamente empatado a 10 vocales con el progresista-- se impuso, con el apoyo de la presidenta del Consejo y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló, y del vocal Carlos Hugo Preciado, autodenominado "progresista independiente", a los otros 9 vocales del sector progresista.

Y ha tachado de "guerra sangrante" la citada polémica en el Consejo, que propició incluso la renuncia del vocal progresista José María Fernández Seijo, aunque finalmente fue rechazada por Perelló. La asociación judicial no avala a candidatos para vocal del órgano de gobierno de los jueces, por lo que están observando el choque "desde la distancia".

Y ha tachado de "guerra sangrante" la polémica en el Consejo tras la renuncia del magistrado José María Fernández Seijo, que fue rechazada por la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

Desde la asociación judicial, que no avala a candidatos para vocal del órgano de gobierno de los jueces, afirma su presidente que están observando el choque "desde la distancia".

El magistrado ha añadido que, tras la renuncia de Fernández Seijo, le "asombraba mucho" escuchar declaraciones de otros vocales "diciendo que se estaban rompiendo dinámicas de voto". "Al final, se está hablando de una disciplina de voto pura y dura, que a mí me parece una cosa sangrante", ha manifestado.

Por ello, ha estimado que "el daño está ahí". No en el hecho de que "se rompa el equilibrio" de 10 vocales conservadores y otros 10 progresistas, sino "en que esos bloques existan".

FJI ha venido rechazando el modelo de elección de vocales en el CGPJ, así como cualquier "criterio discrecional" para escalar profesionalmente en la carrera judicial.

Por ello, García Ceniceros ha apremiado a las instituciones a llevar a cabo "una reforma urgentísima" del modelo de nombramientos, haciendo que "sean lo más objetivos posible" y reduciendo los nombramientos discrecionales.

PIDE RECURSOS PARA LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA

Por otra parte, García Ceniceros ha valorado que la implementación de los tribunales de instancia se ha llevado a cabo de una forma "muy renqueante" en las zonas en las que ya se han constituido, al no contar con "las inversiones adecuadas".

Con todo, ha explicado que, hablando "en abstracto", comparte "la idea de la nueva oficina judicial", la organización administrativa única de estos tribunales de instancia. En este sentido, ha apreciado la homogeneización de los criterios de admisión y de tramitación de los procesos judiciales, ya que "no tiene mucho sentido" que cada juzgado actúe de manera independiente.

Y ha recordado que, cuando trabajaba en los juzgados de instancia de Barcelona, "algún procurador" le decía que "hay 50 formas distintas solo de admitir la demanda". Esto, ha asegurado, "es un caos" y algo que "realmente hay que cambiar".

"Lo que pasa es que para hacer eso hace falta la debida inversión, porque, aparte de los edificios, del personal, etcétera, que es obvio, hace falta un expediente judicial potente", ha señalado.

Por ello, ha expuesto que "tiene que haber sistemas interconectados para poder comunicarse entre juzgados y entre distintos partidos judiciales", algo que ahora "es lo que falla".

Así las cosas, la implementación de los tribunales de instancia se está produciendo, según García Ceniceros, "de una forma bastante raquítica" y dependiendo "del voluntarismo de la gente".

Y ha zanjado este asunto tajante, recordando lo concluido en el XXI Congreso: "El problema de la Justicia no es un problema de organización, que se puede mejorar sin duda. Los problemas de base son otros. Entonces, vendernos eso como la gran solución de los problemas de la Justicia me parece totalmente inadecuado, increíble".

LA CREACIÓN DE MÁS PLAZAS, "EL CUENTO DE LA LECHERA"

Al término del XXI Congreso, los asociados a FJI acordaron "adoptar medidas de conflicto colectivo, incluida la huelga", como la convocada el pasado julio.

García Ceniceros ha explicado que esto viene de mayo de 2023, cuando las asociaciones judiciales amenazaron con un paro que finalmente fue desconvocado "a cambio de una serie de condiciones y de acuerdos que se llegaron con el Gobierno".

Esos acuerdos consistieron mayormente en medidas relacionadas con las condiciones profesionales de los jueces. Y dentro de las medidas solicitadas, la convocatoria de más plazas constituye una solicitud perpetua de las asociaciones judiciales.

"Ahora se está jubilando todo el grueso de la carrera judicial que provenía de los años 1980 y 1990, que entonces hubo un 'boom', un aumento de la carrera de jueces. Y es que con las 200 plazas para jueces y fiscales que se convocan cada año no tenemos ni para cubrir la tasa de reposición de jubilaciones", ha expuesto el juez.

Y la respuesta que ha dicho que han recibido del Ministerio pasa por la aprobación de las reformas de la Justicia que el Gobierno intenta aprobar, además de los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2022. Es por esto que García Ceniceros considera que estas promesas son "como el cuento de la lechera", y "no" se las creen.