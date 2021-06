García Egea apuesta por Ayuso para presidir el PP de Madrid: "Si yo fuera afiliado, mi total apoyo a la presidenta"

Dice que las elecciones del 4M y la renovación territorial han demorado el cambio de sede de Génova y espera tener pronto la nueva

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reconocido este miércoles que si él tuviera que votar como afiliado en el congreso regional del PP madrileño apoyaría a Isabel Díaz Ayuso, un "activo de primer orden" en el partido que "en dos años ha conseguido darle la vuelta a la tortilla". Eso sí, ha subrayado que se trata de su "opinión personal" porque por su cargo debe guardar la "neutralidad".

"Para mi es un referente de primer orden, no solo dentro de Madrid sino también fuera y creo que a muchos partidos políticos les gustaría contar hoy en sus filas con Isabel Díaz Ayuso", ha asegurado García Egea en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado expresamente si él apostaría como presidenta del PP madrileño por Ayuso o por Ana Camíns, que es actualmente la secretaria general del PP madrileño, García Egea ha tenido palabras de elogio para las dos, a las que considera "amigas de toda la vida". Además, ha señalado que son "dos personas que han trabajado codo con codo" en la campaña electoral del 4 de mayo.

ELOGIA TAMBIÉN LA LABOR DE ANA CAMÍNS

En el caso de Camíns, ha destacado que en la campaña madrileña supo tener "movilizado al partido" y que en cada lugar de la Comunidad Autónoma hubiera una mesa del PP. "Sin partido, no hay gobierno", ha avisado, para añadir que si no hay detrás de un Gobierno un partido "identificable" por la gente "es muy difícil mantener los gobiernos".

En este sentido, ha recalcado que esa combinación "es una combinación ganadora sin duda". "Mas quisiera el PSOE tener un plantel de dos mujeres como Ana Camíns e Isabel Díaz Ayuso", ha enfatizado el 'número dos' del Partido Popular.

Aunque ha subrayado que son los afiliados los que tienen que elegir a su presidente del PP en Madrid, ha reconocido que si él fuera afiliado en esta región apoyaría a la presidenta madrileña en ese congreso, que se prevé a partir de enero de 2022.

"Si yo tuviera que votar si yo fuera afiliado, lógicamente en fin mi total apoyo a la presidenta actual Isabel Díaz Ayuso, que es una persona que ha demostrado lo que es trabajar con firmeza, determinación y hacer frente a los problemas", ha manifestado.

García Egea ha hecho hincapié en que él había expresado una "opinión personal" porque son los militantes los que deben votar en el congreso. De hecho, ha añadido que él no le dirá "nunca" a nadie que se presente o no se presente a ese cónclave y si tiene que hacer una cosa y otra. "Soy el secretario general del PP y me debo a la neutralidad y al exquisito respeto por las normas", ha indicado.

El dirigente del PP ha recalcado que la "decisión difícil" fue la que tomó Pablo Casado en enero de 2019 cuando apostó por el "tándem" formado por Ayuso y José Luis Martínez-Almeida como candidatos a las elecciones. "Subirse al carro ahora es muy fácil. Apostar por Díaz Ayuso es algo muy fácil", ha enfatizado, para añadir que ahora "muchos" pueden apoyar a la presidenta madrileña "sin temor a equivocarse".

AYUSO HA LOGRADO "DARLE LA VUELTA A LA TORTILLA"

García Egea ha subrayado que en los dos años que Ayuso ha estado gobernando en Madrid ha logrado "darle la vuelta a la tortilla" y ha cosechado unos "excelentes resultados" mientras que el PSOE ha sufrido "sorpasso" en varios territorios y al dar el Gobierno a Joan Ribo o Manuela Carmena ha quedado "desdibujado" porque al final "la gente prefiere al original" antes que a la "copia en que se ha convertido el Partido Socialista.

Al ser preguntado si el PP nacional podría contar con Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Ayuso, ha señalado que habla con él de manera "frecuente" y "sin duda es un activo en la Comunidad de Madrid, como lo son los equipos a nivel regional" que tienen los presidentes autonómicos del PP.

"A cualquier otro partido le gustaría tener los equipos que hoy está construyendo Casado en todo el territorio", ha manifestado, para agregar que el PSOE tiene el Gobierno de España pero "no tiene un partido" porque cuenta con "grandes problemas" en los territorios.

Al ser preguntado por qué ha relevado Casado a su jefe de gabinete --Pablo Hispán ha sido sustituido por Diego Sanjuanbenito-- García Egea ha enmarcado los "ajustes" en la "absoluta normalidad" y dentro del "impulso que quiere dar a su equipo de cara a la Convención Nacional" que se celebrará en otoño.

CAMBIO SEDE DEL PP

En cuanto al cambio de sede del PP, después de que Casado anunciara hace casi cuatro meses que dejarían Génova 13, García Egea ha asegurado que los españoles "saben lo que significa una mudanza" y lo que conlleva un "cambio de casa".

En este punto, ha recalcado que es un proceso que quieren hacer de forma "transparente" y "ordenada", de forma que la nueva sede recoja el "concepto del PP y de nuevo proyecto que inicia Pablo Casado". A su entender, eso "lleva su tiempo".

Además, ha subrayado que estas semanas han estado inmersos en la campaña electoral madrileña y que están realizando los congresos provinciales y regionales del partido, por lo que es "lógico que esto se demore un poco". "Pero va avanzando y esperamos tenerlo muy pronto", ha concluido, sin precisar una fecha concreta de cuándo puede ser esa mudanza.