García Egea ve "imposible" que el PP facilite la investidura de Sánchez y niega debate interno sobre la abstención

Publicado 29/07/2019 10:31:48 CET

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado rotundo este lunes que es "imposible" que el PP facilite en septiembre la investidura del socialista Pedro Sánchez, un candidato del que "no se fían ni sus socios". Dicho esto, ha negado que haya debate interno dentro de su partido sobre una posible abstención.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, García Egea ha subrayado que "todos los miembros del PP" con los que él se encuentra, sea "un alcalde de un pequeño municipio o un compañero de la Junta Directiva" saben que Sánchez "no es de fiar" y, por lo tanto, el PP no puede abstenerse, ya que después el PP "pagaría todo" lo que hiciera una vez investido presidente, como un posible indulto a los presos del 'procés'.

Al ser preguntado por las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, --quién aseguró que el PP podría estudiar una propuesta "seria" del PSOE si no gobierna con Podemos ni independentistas--, García Egea ha afirmado que "no ha llegado ninguna propuesta" de los socialistas y ha añadido que no cree que vaya a llegar porque están viendo "la facilidad con la que se cambia de opinión".

En este sentido, ha insistido en la "poca fiabilidad que tiene el PSOE para ofrecer cualquier tipo de estabilidad y garantía" y ha recalcado que el PP no puede abstenerse ni facilitar "de ninguna de las maneras un Gobierno del que no se fían ni los socios que le hicieron presidente hace un año".