García-Margallo no tiene "especial preocupación" por las empresas españolas en Venezuela

Dice que la solución en Venezuela pasa por medidas de "ortodoxia económica" y diálogo con la oposición

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha reconocido este jueves no tener "especial preocupación" por la situación de las empresas españolas en Venezuela.

Así se ha manifestado tras ser preguntado por los medios de comunicación en Alicante por la petición del Gobierno venezolano a las compañías españolas para que influyeron en los medios de comunicación españoles con el objetivo de que difundieran una mejor imagen de Venezuela.

Según publicó el diario 'Abc', en ese encuentro las autoridades venezolanas dejaron entrever a las compañías que sufrirían represalias si no respondían a esta petición.

El ministro ha recordado que las empresas españolas "están contribuyendo al desarrollo y a la prosperidad" de Venezuela en un momento de "dificultades económicas" debido a la caída del precio de petróleo. "Es obvio que dificultar la marcha de esas empresas sería claramente darse un tiro en el pie. No me preocupa", ha añadido.

No obstante, ha remarcado que el Gobierno sigue la cuestión "con enorme atención, no solo de las empresas, sino de los 400.000 compatriotas" que viven en el país.

García-Margallo también se ha referido al reciente regreso del embajador venezolano a su plazo en Madrid después de haber sido retirado temporalmente por Caracas durante un periodo de cuatro meses en protesta por la reunión que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo con Lilian Tintori, mujer del destacado opositor venezolano, Leopoldo López, que ha cumplido un año en prisión.

En su opinión, la llamada a consultas del embajador Mario Isea fue una "medida extrema" que "sólo se justifica cuando ha habido un contencioso significativo". "No me pareció entonces y no me parece ahora que recibir a la mujer de un representante del pueblo venezolano que está en prisión sea motivo para romper relaciones", ha dicho.

Margallo ha subrayado que, aunque el Gobierno español "respeta" el ordenamiento interno de Venezuela, Rajoy "tiene la libertad" en tanto que presidente del PP, no como Gobierno, de tener relaciones con todos los partidos políticos que "juegan en la arena política".

Dicho esto, ha señalado que el Ejecutivo no tiene "nada que decir" con respecto a la delegación venezolano que visitará Madrid entre los próximos 1 a 3 de marzo "para explicar las bondades de su sistema político y económico".

Por otra parte, el ministro ha considerado la solución a la crisis política actual en Venezuela "debe pasar" por medidas de "ortodoxia económica" y por la apertura de "espacios de diálogo gobierno-oposición".

Así, ha apoyado la mediación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), ha abogado por "una solución dentro del respeto a la Constitución y a las leyes" y se ha referido al "legítimo papel que debe representar la oposición en todo sistema democrático".

Cuestionado sobre si Venezuela había entrado en una situación de 'no retorno', García-Margallo ha manifestado que "nunca hay situaciones de 'no retorno'", pero sí ha subrayado que el fallecimiento de un estudiante de 14 años por arma de fuego "se produce en un contexto enrarecido" por la reciente detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y en el primer aniversario del encarcelamiento de Leopoldo López.

El ministro también ha opinado que "la división" que sufre la oposición venezolano está "dificultando este diálogo de reconciliación nacional", por lo que ha esperado que "sea capaz de ponerse de acuerdo en este tema".

Sobre la situación de los opositores presos, Margallo ha hecho suyas las peticiones del Servicio Exterior Europeo para que "las investigaciones en curso sobre las personas que han sido detenidas, y están en estos momentos encarceladas, se lleven de acuerdo con las normas básicas de un Estado de Derecho". Así, ha relatado que espera un "procedimiento legal predeterminado y con presunción de inocencia".

El ministro ha recalcado que este 2015 será "vital" para Venezuela con las elecciones legisltivas que "pueden servir para despejar el horizonte" del país caribeño.

FINANCIACIÓN ILEGAL A PODEMOS

Interrogado por la denuncia presentada por un partido de la oposición venezolana por financiación ilegal a Podemos, García-Margallo se ha mostrado "respetuoso" con los procesos judiciales abiertos hasta que "los jueces se definan".

Sin embargo, sí ha apuntado que en el Parlamento Europeo ha habido dos debates sobre la situación de Venezuela, uno en diciembre y otro ayer miércoles, que "fueron apoyadas por todos los grupos" y "significativamente, Podemos no estuvo presente" en ninguna de las dos discusiones.