García Ortiz reivindica su imparcialidad como fiscal general: "Nadie me verá tomando postura en cuestiones políticas"

Avisa de que quien haga un uso "personalista" de la institución no tendrá cabida en su proyecto



MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reivindicado este miércoles su imparcialidad al frente del Ministerio Público y ha insistido en que "nadie" le verá "tomando postura en cuestiones estrictamente políticas", al tiempo que ha avisado de que quien haga un uso "personalista" de la institución no tendrá cabida en su proyecto.

Así se ha pronunciado en la sede de la Fiscalía General del Estado en su primer discurso una hora después de tomar posesión del cargo en el Tribunal Supremo para ser renovado como jefe del Ministerio Público.

García Ortiz ha empezado su discurso reivindicando "la neutralidad y objetividad de la figura del fiscal general del Estado". "Reivindico la defensa de una institución integrada por 2690 fiscales que diariamente prestan un servicio público en aras a promover la acción de la justicia y procurar la satisfacción del interés social. Una institución, un órgano de relevancia constitucional, que actúa y debe actuar de forma imparcial y sometido exclusivamente al imperio de la ley", ha señalado.

En este sentido, el fiscal ha insistido en que "la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad".

Como ya hiciera en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso para conseguir el aval de la Cámara Baja, ha reiterado que no pretende ser "un comentarista de la actualidad política o judicial". "Me mantendré siempre --y así mantendré a la institución-- en el espacio de lo jurídico", ha apuntado.

"Si el fiscal general abandona ese escenario, se coloca en un lugar idóneo para la contienda mediática, para el activismo asociativo, y no para el recto desempeño de su función constitucional", ha agregado, al tiempo que ha recalcado que "convertir al fiscal general en un opinador es situarlo en el centro de la polémica, y las polémicas siempre favorecen a unos y perjudican a otros".

A su vez, ha avisado de que "quien quiera contribuir en este proyecto tendrá su espacio, pero quien espere encontrar en la Fiscalía un lugar para su mera proyección personalista, para lograr otros fines que no sean la custodia de la Ley y el Derecho o la satisfacción del interés social, quien busque otros réditos que no sean profesionales y en provecho de la institución, no tendrá cabida en este renovado camino que hoy empieza".

MODERNIZACIÓN DE LA FISCALÍA

En el marco de su intervención, García Ortiz ha indicado que quiere, "si el legislador y la legislatura lo permite", "liderar la transformación del sistema penal de este país, dotarlo de condiciones, cauces y garantías para atajar las nuevas y más complejas formas de delincuencia".

"La Fiscalía debe cambiar, avanzar. No es solo un deseo personal, sino que la propia dinámica de las cosas así lo exige. El cambio es inevitable", ha manifestado.

Al hilo, ha aprovechado su discurso para insistir en su "aspiración de una mayor autonomía para el Ministerio Fiscal", tanto a nivel "funcional, organizativo, normativo, formativo y, por supuesto, financiero" como "presupuestario".

"No obstante, hasta que vea la luz una necesaria reforma estatutaria de carácter integral, impulsaré mejoras parciales en nuestro Estatuto para ir conquistando mayores parcelas de autonomía, modernización y transparencia", ha asegurado.

Según ha precisado, en el ámbito de la producción doctrinal de la FGE, impulsará una batería de circulares e instrucciones para "unificar criterios, promover la persecución de determinados fenómenos criminales, incrementar la autonomía de los fiscales". "En definitiva, modernizar el Ministerio Fiscal", ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que tiene en su agenda la aprobación de varias instrucciones que implicarán "reforzar el sistema de controles y contrapesos de la institución y mejorar el régimen de toma de decisiones, garantizando a su vez la autonomía individual de los fiscales".

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Durante su intervención, García Ortiz ha anunciado que se incorporarán nuevas fiscales al equipo de la Secretaría Técnica y a alguna de las Unidades Especializadas de la Fiscalía General del Estado.

"En el día de mañana, el primer día de mi nuevo mandato, se remitirá la propuesta para su nombramiento (al Consejo Fiscal), así como la solicitud de convocatoria de un nuevo concurso para la cobertura, a la mayor brevedad, de plazas vacantes de libre designación", ha explicado.

Además, ha incidido en que reactivará las sesiones y los trabajos del Consejo Fiscal. También recibirá "en las próximas fechas" a los representantes de las asociaciones profesionales con los que intercambiaré algunas propuestas. Y ha compartido su "empeño" de "unificar las dos sedes actuales de la Fiscalía General del Estado" para, "potenciar así" el papel del Ministerio Público.

García Ortiz ha tomado posesión este miércoles ha sido confirmado por el Gobierno por su "impecable" trayectoria, a pesar del informe contrario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la fuerte contestación interna y el reciente fallo del alto tribunal que le atribuye una "desviación de poder" por el ascenso de su antecesora, Dolores Delgado.