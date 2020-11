Garicano (Cs) augura un "turbocapitalismo de amiguetes" en la gestión de los fondos europeos por Moncloa

Tacha a Podemos de "iliberal y autoritario" y dice que si no fuera por la UE, España estaría imitando a los populismos latinoamericanos

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha augurado un "turbocapitalismo de amiguetes" en España como consecuencia de la gestión de los fondos europeos que recibirá el país para afrontar la crisis del coronavirus y que, según ha indicado, estarán controlados por el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, dirigida por el "comunicólogo" Iván Redondo.

En un encuentro informativo 'online' organizado por Nueva Economía Fórum, en el que también ha participado la eurodiputada de Cs Soraya Rodríguez, Garicano ha expresado su preocupación porque, según ha dicho, "con la idea de que hay que gastarlo todo deprisa se han eliminado todos los controles y todas las barreras para evitar el gasto alocado".

Lo que va a suceder, en su opinión, con el dinero procedente de la Unión Europea es que "los ministerios van a conceder a dedo muchísimas subvenciones" y se va a producir un "turbocapitalismo de amiguetes". "Sumen la Gürtel, los ERTE y demás y se va a quedar corto", porque "sin controles, mucha gente se aprovecha", ha advertido.

UN "COMUNICÓLOGO" MANEJANDO MILES DE MILLONES DE EUROS

Además, ha criticado que se haya centralizado en Moncloa la gestión los 140.000 millones de euros de la ayuda europea Next Generation. A su juicio, Redondo "entiende muy bien la opinión pública, pero no sabe nada sobre cómo se gobierna un país" y "no debería estar manejando una cantidad de dinero así para el futuro de España".

Por tanto, se ha preguntado si ese dinero se va a usar para fomentar el crecimiento de la economía española o para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obtenga "un mejor resultado en las elecciones".

Si los fondos europeos, que deben ser "para las generaciones futuras", se dedican a hacer "una campaña electoral" a Sánchez, entonces "vamos a tener un menor crecimiento para siempre, porque la deuda hay que pagarla y cuando uno está ahogado, no invierte", ha argumentado el economista y eurodiputado.

En el mismo sentido, Rodríguez ha afeado al jefe del Ejecutivo que vaya "de comunidad en comunidad anunciando su fondo", con una "visión partidista" y sin asumir que "tiene que ser gestionado de forma colectiva por la sociedad".

Según ha subrayado, esos millones no están ahí para que el PSOE "se garantice un buen resultado electoral", sino para conseguir que la economía sea competitiva y, entre otras cosas, poder pagar las pensiones públicas en el futuro.

CONTROL DE LOS FONDOS DESDE LA UE

Garicano ha señalado que esa situación se pretende evitar con el reglamento que están negociando el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los gobiernos de los Estados miembros para que se audite y condicione la entrega de los fondos a los países y su gestión.

"Vamos a intentar que haya un sistema de control potente que dé a la Comisión el derecho a quitar el dinero" a un Estado si se dedica a "despilfarrar", ha explicado.

Por otro lado, el también vicepresidente del grupo parlamentario Renew Europe ha manifestado que los dos pilares fundamentales de la UE, el Estado de Derecho y la estabilidad económica, están "muy atacadas por el Gobierno" del PSOE y Unidas Podemos.

Pero ha recordado que existe un mecanismo que condiciona los fondos de recuperación al respeto al Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades democráticas, y cree que, "por suerte, Europa va a impedir" que en España ocurran "ciertas cosas".

Según Garicano, el Ejecutivo de Sánchez "tiene un componente iliberal y autoritario reconocido", ya que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, "se declara leninista" y "hay ministros de Podemos que han trabajado a favor de lo que ha sucedido en Venezuela o Bolivia, con gobiernos "represivos y autoritarios".

Asimismo, ha apuntado que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, "ha hablado del control de RTVE como uno de sus grandes objetivos" y el PSOE y Podemos "han intentado tomar el control de la Justicia" con su propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial.

"Creo que si Europa no estuviera ahí ahora, España estaría por el camino de los populismos latinoamericanos, lo digo con toda sinceridad", ha afirmado.

LOS PRESUPUESTOS AUMENTARÁN EL DÉFICIT ESTRUCTURAL

En relación con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, el eurodiputado de Ciudadanos ha señalado que "no son buenos" para el país y que su partido está tratando de mejorarlos con propuestas "sensatas".

Según ha precisado, los Presupuestos contienen una previsión de ingresos "muy alocada, extraordinariamente optimista", y el gasto es principalmente gasto corriente, lo que llevará a un aumento del gasto y del déficit estructurales que España "no va a poder aguantar".

Desde su punto de vista, el "enorme" incremento de la deuda pública por la necesidad de dedicar una gran cantidad de dinero público a afrontar las consecuencias de la pandemia requiere aumentar la tasa de crecimiento de la economía.

INVERTIR EN EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Para ello, Garicano considera que hace falta invertir y hacerlo prioritariamente en el capital humano, la educación y la formación, empleando los fondos europeos para la formación en habilidades digitales. Igualmente, ve fundamental invertir en la modernización de la Administración Pública, para agilizar su funcionamiento.

En cuanto a las pensiones, ha afirmado que el Gobierno está siendo "poco inteligente" porque no se está adaptando a la realidad del país, con una natalidad baja y un envejecimiento demográfico que dificultan la sostenibilidad del sistema.

"La recomendación principal es que haya suficientes ingresos para pagar los gastos", y "España está cerrando los ojos ante la aritmética", ha declarado, apostando por no imponer jubilaciones obligatorias y dejar que quien lo desee pueda compaginar el cobro de una pensión con seguir trabajando.