Garriga y cargos de Vox estarán con Milei y Kast en el cumbre del Foro de Madrid prevista en Santiago de Chile

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal, con el presidente argentino, Javier Milei, en Madrid. - OFICINA PRESIDENTE ARGENTINA - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y otros dirigentes del partido participarán en la próxima cumbre del Foro de Madrid que está convocada este jueves, 3 de septiembre, en Santiago de Chile y que será inaugurada por los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Chile, José Antonio Kast, entre otros dirigentes de partidos denominados 'patriotas'.

A este V Encuentro Regional del Foro de Madrid no podrá acudir Santiago Abascal, que el mismo jueves participará en el pleno monográfico del Congreso sobre la situación de Ceuta, con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según informaron a Europa Press fuentes de la Fundación Disenso, el 'think tank' de Vox que preside el propio Abascal, este encuentro se centrará en algunos de los principales desafíos que afronta actualmente Iberoamérica y Occidente, como la defensa de la libertad y la soberanía nacional, la seguridad frente al crimen transnacional y el terrorismo, la recuperación de la prosperidad económica y el fortalecimiento de los vínculos entre Estados Unidos, Europa e Iberoamérica.

La apertura correrá a cargo del 'número dos' de Vox y de los presidentes de Argentina y de Chile (Kast, fundador del Partido Republicano de Chile, fue uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid que impulsó la Fundación Disenso).

UNA ENVIADA DE TRUMP

Pero también participarán María Antonieta Mejía, primera designada presidencial de Honduras, y Sarah B. Rogers, subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública de Estados Unidos y adalid de defensa de derechos amparados por la Primera Enmienda ante el Tribunal Supremo del país norteamericano.

Además de Garriga, la representación de Vox en la cita incluye al secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo, y al eurodiputado Hermann Tertsch

La jornada concluirá con la lectura de la Declaración de Santiago de Chile del V Encuentro Regional de Foro Madrid, que será leída por Edmaly Maucó Toro, coordinadora de Foro Madrid. El documento recogerá las principales conclusiones del encuentro y fijará los compromisos y líneas de cooperación compartidas por los participantes ante los desafíos políticos, económicos, sociales y geopolíticos que enfrenta Iberoamérica.