Garriga y Milei cargan contra Sánchez por "promocionar" la migración irregular y "degradar" la identidad de España

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga (i), y el presidente de Argentina, Javier Milei (i), en la V cumbre del Foro de Madrid convocada bajo el lema 'Una nueva era para Iberoamérica', a 3 de septiembre de 2026, en Santiago de Chile (Chile). - FUNDACIÓN DISENSO

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el presidente de Argentina, Javier Milei, han cargado contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por, a su juicio, "promocionar" la migración irregular y "degradar" la identidad española a raíz de la crisis que atraviesa Ceuta tras la entrada de miles de inmigrantes a finales de julio.

"Decenas de miles de personas entraron en territorio español ante la desidia y la promoción de la migración irregular del gobierno socialista y del afán expansionista de Marruecos", ha señalado el secretario general de Vox durante la V cumbre del Foro de Madrid convocada este jueves en Santiago de Chile, bajo el lema 'Una nueva era para Iberoamérica'.

Un encuentro inaugurado por Garriga y Milei, al que no ha podido acudir el líder de Vox, Santiago Abascal, al coincidir con su participación en el pleno monográfico del Congreso sobre la situación de Ceuta, donde ha comparecido el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Según ha trasladado la Fundación Disenso --el 'think tank' de Vox que preside el propio Abascal-- en un comunicado, el foro ha sido clausurado por el presidente de Chile, José Antonio Kast, y ha reunido a más de 1.500 asistentes en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

GARRIGA: "NO ES UNA LLEGADA IRREGULAR MÁS, ES UNA INVASIÓN"

Durante la cita, Garriga ha aseverado que la entrada masiva de migrantes en Ceuta no se trata de "una llegada irregular más" sino de "una invasión", alertando así de que "todos los países sin excepción necesitan fronteras seguras" puesto que, sin éstas, no hay "soberanía" ni "libertad".

"España podrá tener un gobierno consumido de mil actos de corrupción y de traiciones. Pero ni con esas, ni España ni los españoles jamás dejarán de defender la integridad de su territorio y de sus ciudades, de Ceuta y de Melilla", ha sentenciado, acusando al Ejecutivo de Sánchez de "intentar torpedear" el foro al cambiar la fecha de su comparecencia parlamentaria sobre esta crisis.

MILEI: "ABASCAL SIEMPRE ME RECIBIÓ CUANDO TODOS ME DABAN LA ESPALDA"

Por su parte, Milei ha alertado de que, en sus palabras, "la izquierda radical se ha hecho con el control institucional a lo largo y ancho del continente", poniendo como un "claro" ejemplo a España: "Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la migración descontrolada, por un lado, y degradando sistemáticamente la identidad española, por el otro".

El mandatario argentino ha saludado en su intervención a Abascal, "fundador de este foro que siempre me recibió cuando todos me daban la espalda", para después instar a las fuerzas de derecha a organizarse para "hacer frente a la batalla a nivel global contra la izquierda que promueve la desestabilización y el pánico".

"Los países amigos tienen que comportarse como tal. Por eso no podemos permanecer separados. Tenemos que dejar al lado nuestras diferencias y concentrarnos en lo que nos une", ha reivindicado, lamentando que, en su opinión, Europa está siendo gobernada por "burócratas empecinados en destruir" el "resurgimiento de fuerzas defensoras de la democracia y la libertad".