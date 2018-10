Garzón ve posibles acuerdos preelectorales y postelectorales con Podemos porque hay "espacios programáticos compartidos"

Publicado 26/02/2015 12:11:36 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de IU a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha asegurado que existen "espacios programáticos compartidos" con Podemos para llegar a acuerdos tanto postelectorales como preelectorales "dependiendo del territorio". No obstante, ha señalado que entre su formación y la que lidera Pablo Iglesias hay "muchas similitudes", pero también "muchas diferencias".

"Somos una formación de izquierdas, con una larga trayectoria, muy similar a Syriza, y hacemos bandera de muchas de las luchas que son típicas de la izquierda, como el republicanismo, la ecología, los derechos de la mujer, el laicismo... Luchas que Podemos no ha puesto encima de la mesa", ha subrayado, remarcando que la formación de Iglesias ha dicho que no es de izquierdas ni de derechas.

Preguntado por las críticas que le ha granjeado dentro de su propio partido la predisposición a la colaboración con Podemos, al igual que ocurrió con Tania Sánchez que finalmente abandonó la formación, Garzón ha asegurado que, a pesar de los "obstáculos", "no hay plan B".

"Desde el primer minuto manifesté que me parecía un error, por parte de Tania, abandonar la organización. No suscribo su decisión y me parece un error estratégico impresionante", ha dicho en una entrevista en Telemadrid.

En cuanto a la expulsión de Gregorio Gordo y Ángel Pérez, Garzón ha negado que se tratase de una caza de brujas, asegurando que es una "decisión colectiva" en la que han participado los "órganos máximos" de IU, para determinar "responsabilidades sobre el caso de Bankia, que es gravísimo".

"Había que ir hacia una responsabilidad política que dejara claro a la ciudadanía que IU no comparte esa forma de actuar y que no puede haber ni rastro de sombra de corrupción sobre una formación que es necesaria para esta sociedad", ha añadido.

LO DE TANIA SÁNCHEZ EN RIVAS FUE "UN ERROR"

Preguntado si no debería responsabilizar de la misma manera a Tania Sánchez por las adjudicaciones a la cooperativa de su hermano en Rivas, ha contestado que en el caso de Bankia se está hablando de 22.000 millones de euros y en el de Tania Sánchez de un "error reconocido por ella, administrativo y también ético".

Garzón ha adminitido que ésta tendría que haberse ausentado para no conceder ese contrato a la cooperativa donde participaba su hermano, pero ha recordado que en la comisión de investigación se consideró, también por el PP y el PSOE, que no hubo trato de favor por parte de Tania Sánchez.

"Tania se equivocó al no ausentarse en aquel pleno, pero no es comparable una decisión tomada por unanimidad por todos los grupos de la corporación municipal, frente a los 22.000 millones de euros del escándalo de Bankia", ha rematado.