Genera 2021 tendrá lugar en formato híbrido del 16 al 18 de noviembre

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Genera, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, celebrará su 24 edición del 16 al 18 de noviembre en formato híbrido, según ha explicado en un comunicado Ifema Madrid, organizador del evento junto al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA).

Esta nueva edición convoca la Galería de la Innovación, que volverá a tener un "particular protagonismo", al reunir los "últimos avances de esta industria". La feria abre así el plazo de inscripción para que las empresas expositoras puedan presentar sus soluciones en el ámbito de las energías renovables.

Agentes del sector --asociaciones, fabricantes de materiales, compañías promotoras y constructoras, administraciones, empresas instaladoras, ingenierías--, se darán cita en Genera 2021 para mostrar los materiales y soluciones que permitan acelerar el proceso de descarbonización total del sector de la edificación para 2050. Un objetivo clave para combatir la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático.

Además de recuperar la celebración presencial de Genera 2021, en el Recinto Ferial de Ifema Madrid, el certamen incorpora de forma complementaria durante todo el mes de noviembre su nueva plataforma digital Genera Live Conect.

"La mayor comunidad y red profesional del sector de las energías renovables y la sostenibilidad medioambiental mostrará la oferta expositiva de las empresas, incluidas sus últimas novedades; así como una amplia programación de jornadas, actividades, foros y espacios B2B, promoviendo los contactos comerciales entre empresas y profesionales de este importante segmento económico", ha expuesto.

Genera Live Conect acogerá también los otros dos eventos de Ifema Madrid coincidentes: el salón Climatización y Refrigeración (C&R) y 'The Miss: a B2B Summit+Expo by Epower & Building Getting to Zero'. Una convocatoria multi sectorial, que permitirá aprovechar las sinergias comunes.

Las ferias integrantes de ePower&Building --Construtec, Veteco, Bimexpo, Archistone, Matelec, Matelec Lighting y Matelec Industry--, que se celebraban tradicionalmente en coincidencia con Genera, pasarán a celebrarse de forma presencial, en sus fechas habituales de los años pares, siendo la próxima en noviembre de 2022.