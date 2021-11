Genera cierra sus puertas con más de 30.000 participantes y un incremento del 8,5% en presencialidad

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, Genera 2021, cerró las puertas de esta 24 edición con más de 30.000 participantes, de los cuales 20.014 lo hicieron de forma presencial, un 8,5% más que en su anterior convocatoria.

Este evento organizado por Ifema Madrid y celebrado en el Pabellón 4 del Recinto Ferial durante los días 16 al 18 de noviembre se consolidó en esta edición como plataforma internacional de negocios para el sector de las energías renovables.

Así, tuvo un 5,6% de visitantes extranjeros, procedentes de 54 países, con el 49% de las 498 empresas participantes -incluidos 211 expositores directos- también procedentes de un total de 27 países.

Inaugurado por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, contó con el apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se celebró conjuntamente con The Miss "Getting to Zero" by ePower&Building y coincidió con Climatización y Refrigeración, C&R, ambos convocados también por la Institución Ferial Madrileña.

Además, la comunidad digital Genera LiveConnect sumó 10.422 personas de 62 países, que podrán en breve seguir gran parte de las 165 actividades que tuvieron lugar en la feria y que se pondrán durante un tiempo a disposición de las personas interesadas.

Por sectores, destacó el espacio Genera Solar, así como el fotovoltaico, térmico y termoeléctrico, por los que mostraron interés el 42,6 % de los visitantes profesionales. Asimismo, aumentó el interés hacia el Autoconsumo y almacenamiento (expresado por el 13,6% de los visitantes) y la Eficiencia energética (11,9 %); seguido de la movilidad, con un 4,5 %, y las energías del mar, con un 2,8%.

Además, se constató el interés por la feria por parte de las empresas instaladoras y mantenedoras, que crecieron un 11,4%, y representaron el 22,3% de visitantes; así como el aumento de usuarios de proyectos, propietarios de instalaciones e inversores (+13,7%, el 5,18% de los visitantes). El 41% fueron profesionales con alto poder de decisión en la empresa y capacidad de compra.

En cuanto a la procedencia, más del 55% de los visitantes de España procedíade fuera de la Comunidad de Madrid, con crecimiento de la participación de visitantes procedentes de Cataluña (+21%), País Vasco (+20,6%), Extremadura (+37 %) y Baleares (+36,8 %).

Las comunidades autónomas de las que proceden más visitantes, tras Madrid, fueron la valenciana y andaluza, con un 9 % cada una; seguidas de Cataluña (8 %), y Castilla La mancha y Castilla y León (10 % conjuntamente).

Por lo que se refiere a la afluencia de visitantes internacionales, creció el número de los italianos, que supusieron el 9,4% de los extranjeros, aumentando en un 33,8% con respecto a la anterior convocatoria de 2021. Por su parte, Portugal aportó el 45% de los visitantes extranjeros, creciendo un 37,5% en relación con 2020.

The Miss "Getting to Zero" by ePower&Building, que tuvo espacio propio, concitó el interés del 8% de los visitantes de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, aumentando la participación habitual de este perfil de profesionales en un 22% con respecto a la anterior edición. En concreto, la construcción y las promotoras doblaron su participación, representando el 7% de los profesionales.

The Miss, concebida como un espacio de muestra selecta de productos, contó con la participación de 20 expositores directos, mientras que el programa de Jornadas Técnicas, que se desarrolló de forma paralela a la actividad comercial, atrajo de manera específica al 8,5% de los visitantes.

Asimismo, con el objetivo de dar visibilidad al esfuerzo en I+D de esta industria, la Galería de la Innovación acogió a 12 de los proyectos más innovadores, seleccionados por un jurado con una alta representación sectorial. Se valoró el Grado de innovación; la Eficiencia energética; la Aplicabilidad, y el Factor estratégico, es decir, la capacidad de influir positivamente en el desarrollo de las energías renovables y de la eficiencia energética.