'Génova' apoya a Ayuso y a sus otros presidentes de CCAA en el Covid-19 porque siguen los criterios de sus técnicos

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del PP ha expresado este viernes su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero también a sus otros presidentes autonómicos en las medidas restrictivas que están decidiendo aplicar en sus territorios para combatir la pandemia, ya que, según argumenta, todos ellos actúan siguiendo los criterios técnicos de sus expertos y técnicos.

"Respaldamos a todos nuestros presidentes autonómicos. Todos ellos toman sus decisiones en base a los informes técnicos y de expertos que ellos tienen en el ámbito sanitario", ha declarado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra.

Así se ha pronunciado al ser preguntada expresamente si 'Génova' apoya el plan de Ayuso para cerrar solo en los dos puentes y si no ve más acertado el cierre perimetral hasta el 9 de noviembre que aplicarán otros presidentes del PP como el de Andalucía, Murcia y Castilla y León.

DECISIONES AVALADAS POR SUS TÉCNICOS Y SUS EQUIPOS

Gamarra, que ha comparecido en una rueda de prensa en la sede del PP junto a Elvira Rodríguez y Mario Garcés para hablar de Presupuestos, ha hecho hincapié en que las decisiones que están tomando cada uno de los presidentes del PP están avaladas por sus técnicos y expertos. "Como les avalan los criterios sanitarios que marcan sus equipos, evidentemente nosotros los respaldamos", ha insistido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ordenó este jueves el cierre de la autonomía solo los días que corresponden al Puente de Todos los Santos y de La Almudena. "Yo no estoy conforme con cerrar Madrid y de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, quiero hacerlo los mínimos días posibles porque defiendo las medidas quirúrgicas y adaptadas a cada situación", manifestó.