'Génova' confía en que haya gobierno de Ayuso en Madrid y de López Miras en Murcia "en los próximos días"

Publicado 15/07/2019 16:10:39 CET

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este lunes que es "razonablemente optimista" con la conformación de los gobiernos de Madrid y Murcia "en los próximos días", ya que, a su juicio, "nadie entendería" que PP, Cs y Vox, tres partidos que están de acuerdo "en lo fundamental" no fueran luego "capaces de ponerse de acuerdo".

Así se ha pronunciado tras la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido el presidente del partido, Pablo Casado, y que ha tenido este asunto como uno de los temas centrales junto a la sesión de investidura de Pedro Sánchez que arrancará en el Congreso de los Diputados el próximo 22 de julio.

"Soy razonablemente optimista. Las conversaciones a todos los niveles parecen invitar a ello pero necesitamos seguir avanzando y dando pasos que permitan ver como Madrid puede conformar un gobierno alternativo a la izquierda", ha manifestado García Egea, pocos días después del pleno que celebró la Asamblea de Madrid sin ningún candidato a la investidura. Ese mismo optimismo ha trasladado a la región de Murcia, que hace dos semanas acogió la investidura fallida del 'popular' Fernando López Miras.

Por todo ello, ha insistido en que "nadie" entendería que personas que piensan "en lo fundamental lo mismo", en alusión a PP, Cs y Vox, luego no fueran "capaces de ponerse de acuerdo". A su entender, el centro-derecha "no se parece" a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y tienen que ser "capaces de demostrar en los próximos días" que pueden llegar a un acuerdo, algo que, según ha dicho, no está ocurriendo en la izquierda para la investidura del candidato socialista.

Fuentes de la dirección nacional del PP confían en que las investiduras de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y Fernando López Miras en Murcia puedan tener lugar la próxima semana a más tardar y, de hecho, no descartan la posibilidad de que puedan coincidir en el tiempo con el debate de investidura de Sánchez que se celebrará en el Congreso. Por lo pronto, en Génova están esperanzados porque hay "avances importantes" en las negociaciones.