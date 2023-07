'Génova' cree que el debate a tres será "un todos contra Feijóo" y de candidatos que saben que "no ganarán"

Cree que los "ataques" a Feijóo, que hará campaña mañana en Canarias, confirma que es el "rival a batir" por Sánchez, Díaz y Abascal



MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que el debate a tres entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, y el presidente de Vox, Santigo Abascal, que organiza RTVE será "un todos contra" Alberto Núñez Feijóo, quien pasará el día haciendo campaña en Canarias. Además, cree que será "el debate de los tres candidatos que ya saben que no ganarán las elecciones" del próximo 23 de julio, según han señalado fuentes 'populares'.

Feijóo ha declinado participar en la propuesta de RTVE de un debate a cuatro, que tendrá una duración de 90 minutos y estará dividido en tres bloques temáticos. Los 'populares' defendieron, aparte del 'cara a cara' del pasado 10 de abril entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición, un debate a siete en el que estuvieran representados los socios del PSOE esta legislatura: ERC, Bildu y PNV.

Según fuentes del PP, la "escalada de insultos y ataques" hacia el presidente del PP por parte de PSOE, Sumar y Vox "confirma que Feijóo es el rival a batir por parte de todos los partidos, y que todos ellos comparten estrategia".

SÁNCHEZ, DÍAZ Y ABASCAL "TRABAJAN EN "DESGASTAR" LA IMAGEN DEL PP

"El bloque del 'no' a López Miras en Murcia, que bloqueó la investidura de un partido con un 43% de voto, trabaja ahora en desgastar la imagen del candidato del Partido Popular como una única estrategia para dar la vuelta a los sondeos", han añadido las mismas fuentes.

Por eso, en 'Génova' consideran que el debate de mañana será un "todos contra Feijóo" y el debate de "los tres candidatos que ya saben que no ganarán las elecciones" generales del domingo, han subrayado las mismas fuentes.

Según el PP, Sánchez acude con su vicepresidenta "para ver si así, en un dos contra uno, se muestra más competitivo que en el debate del pasado lunes". "Quizás contra Abascal y con la ayuda de Yolanda Díaz sí tenga alguna oportunidad de sobrevivir a un encuentro de este tipo. La pasada semana no lo consiguió", han agregado los 'populares'.

DÍAZ NO SERÁ "CREÍBLE" Y ABASCAL SERÁ "COMPARADO" CON FEIJÓO

El PP ha subrayado que este miércoles la candidata de Sumar "tiene la oportunidad de opinar por fin acerca de algún tema" pero "tendrá que hacerlo sin la contundencia que tenía Podemos con Pablo Iglesias y sin ser creíble cuando intente marcar distancias con Pedro Sánchez, porque ya ha reconocido que sería su número 2". "Y todo el país sabe que la única persona que podría ser la número 2 de alguien sin creer en su número 1 es Ione Belarra", han señalado los 'populares'.

Además, fuentes del PP han indicado que Abascal, por su parte, será "comparado con Feijóo, que derrotó ampliamente a Pedro Sánchez el pasado lunes". "Si quiere desestabilizar al presidente del Gobierno bastará con que le enseñe una foto del debate de la pasada semana", han apostillado.

El Partido Popular ha confirmado que este miércoles el presidente de su partido y candidato a la Presidencia del Gobierno seguirá de campaña y "compartirá momentos con la España no televisiva", "esa que espera de sus políticos más cercanía y menos platós", según fuentes de su equipo.

FEIJÓO CREE QUE NO LE PENALIZA NO IR

El líder del PP considera que no le penaliza no acudir al debate a tres organizado por RTVE. De hecho, rechaza prestarse al juego del PSOE buscando escenificar dos modelos de Gobierno: Sánchez y su vicepresidenta por un lado; y Feijóo y Abascal por otro, para trasladar la idea de que puede ser vicepresidente en un Gobierno del PP, según confesó él mismo en una charla informal con los periodistas el pasado sábado.

Desde el equipo de Feijóo han dejado claro estos días que no se van a prestar a "debates incompletos de juegos trucados" y no ven razones para "excluir" a formaciones con las que el presidente del Gobierno ha sacado adelante muchas de sus leyes esta legislatura. "Realmente no me parece honesto hacer un debate a cuatro excluyendo a los demás", sentencian fuentes próximas al líder 'popular'.

Este lunes, en una entrevista en TVE, Feijóo aseguró que el PSOE no quiere un debate a siete como propuso el PP para "ocultar" sus pactos con Bildu y ERC. Así, recordó que el PP n planteó "un debate a siete" para que también estuvieran presentes "los socios" de Pedro Sánchez pero éste "se negó", ya que, según ha dicho, "parece ser que sólo le interesa llevar" a ese debate a Yolanda Díaz y a Santiago Abascal.

DICE QUE EL PSOE BUSCA "OCULTAR" SUS PACTOS CON BILDU Y ERC

"Y como comprenderá, ya tengo una edad suficiente como para darme cuenta de que el objetivo no es clarificar la política de pactos, sino que el objetivo es ocultar que para que el señor Sánchez pueda ser presidente del Gobierno necesita a Bildu, necesita a ERC y necesita al partido de Puigdemont", declaró Feijóo.

En este sentido, el presidente de los 'populares' insistió en que si Sánchez "hubiese querido un debate a siete", él "estaría en televisión" esta semana debatiendo.