Génova cree que Sánchez hace "gestos" a ERC con el Poder Judicial porque no tendrá PGE "si no toma la Justicia"

Publicado 16/01/2020 11:57:13 CET

El PP sostiene que la renovación del CGPJ y culpar al PP del bloqueo es una "serpiente de invierno" para "tapar" lo que hace con la Justicia

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del Partido Popular considera que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ha empezado a hacer "gestos" a ERC para "controlar" el Poder Judicial, ya que es consciente de que "si no toma la Justicia" no logrará aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), según han informado fuentes de la dirección nacional del partido.

En este contexto enmarcan en el PP el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado, un puesto clave dado que la Fiscalía tendrá que pronunciarse sobre asuntos como los permisos penitenciarios solicitados por los presos del procés, los terceros graos, las peticiones de indulto o el caso del exjefe de los Mossos José Luis Trapero, entre otras cuestiones.

También dentro de esos "gestos" sitúan las declaraciones de Pablo Iglesias este martes asegurando que las resoluciones de los tribunales europeos han dejado "en mal lugar" a la Justicia española, lo que supone una "humillación para el Estado". El CGPJ emitió poco después un comunicado solicitando "mesura, moderación y prudencia" al vicepresidente del Gobierno.

En las filas del PP han subrayado además que el Gobierno de Sánchez tampoco está apoyando al juez Pablo Llarena en su actuación frente a Carles Puigdemont y el suplicatorio. Por todo ello, sostienen que la hoja de ruta del Gobierno pasa por "blanquear" sus acuerdos con los independentistas y hacer "gestos" para lograr su apoyo a las cuentas públicas que el Ejecutivo de Sánchez quiere aprobar en este primer trimestre.

"No va a haber presupuesto si no toman la Justicia", afirman con rotundidad desde la cúpula del PP. En este contexto, fuentes de la dirección nacional del PP ya avisan que el partido que dirige Pablo Casado no va a ser una pieza en este "engranaje" que lo que busca, a su juicio, es "controlar el Poder Judicial" y buscar "impunidad absoluta". Por eso, aseguran que tienen que "poner pie en pared".

"NO NOS DEJA MARGEN PARA EL ACUERDO"

Además, las fuentes consultadas han expresado su "sorpresa" ante el hecho de que en un momento en que se está "agrediendo" a la Justicia, el debate político esté centrado en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en las críticas del Gobierno acusando al PP de "bloqueo" en la renovación de los órganos institucionales.

"Es una serpiente de invierno para tapar lo que están haciendo", afirman fuentes de la cúpula del PP, que añaden que este control e instrumentalización de la Justicia por parte del nuevo Ejecutivo de coalición es "lo suficientemente grave como para que les salga bien la jugada".

En este sentido, las fuentes consultadas subrayan que el PP "no va a entrar en la estrategia de Iván Redondo", jefe de gabinete de Pedro Sánchez que ha sido reforzado en sus responsabilidades. Además, destacan que Moncloa acusa a Casado de bloquear cuando ni Sánchez ni el PSOE se han puesto siquiera en contacto con el líder de la oposición.

"EL PP, NI BLOQUEA NI PRESIONA NI CRISPA"

Fuentes de la dirección nacional del PP admiten que la gravedad de los hechos no les deja "margen para el acuerdo" en la renovación de instituciones como el CGPJ, que es la cuestión "mollar" de los órganos que están pendientes de renovar.

El PP quiere volver al modelo anterior previo a 1985, de forma que los jueces elijan a los jueces. En Génova recuerdan que los socialistas también gobernaron tres años con ese modelo en el CGPJ. "El PP ni crispa, ni bloquea ni presiona, por mucho que lo digan los argumentarios de Moncloa", añaden las fuentes consultadas.

El Gobierno y las Cortes tienen pendientes de renovar este año una decena de órganos institucionales, muchos de los cuáles precisan del respaldo del PP ya que requieren una mayoría cualificada en el Congreso o en el Senado, entre los que figura CGPJ, el consejo de Administración de RTVE, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo.