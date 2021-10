'Génova' mantiene su silencio y no valora la condena de la Audiencia al PP por pagar la obra de su sede con la caja b

Casado anunció en febrero que no volvería a hablar de Bárcenas y que el PP cambiaría de sede para romper con el pasado

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP que dirige Pablo Casado se ha mantenido este miércoles en su silencio y ha eludido valorar la condena de la Audiencia Nacional al partido por pagar la obra de su sede nacional con la caja b, en línea con la posición que mantiene la dirección nacional del PP desde el pasado mes de febrero.

En concreto, la Audiencia Nacional ha condenado al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a dos años de cárcel por pagar en b más de 1 millón de euros de las obras de reforma de la sede de 'Génova', al tiempo que ha condenado al Partido Popular como responsable civil subsidiario de Bárcenas en la cuantía de 123.669 euros por el Impuesto de Sociedades (IS) de 2007 de Unifica, el estudio de arquitectura que se encargó de la remodelación.

Desde la dirección nacional del PP han guardado silencio tras esa decisión judicial. "Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir", han señalado a Europa Press fuentes de la cúpula del partido cuando se les ha interrogado por esta sentencia.

"LAS HIPOTECAS EN POLÍTICA NO SON HEREDITARIAS"

El pasado 16 de febrero, ante el Comité Ejecutivo del PP, Casado anunció que el partido no volvería a hablar de Bárcenas y anunció que el partido dejaría la sede nacional de la calle Génova 13 para romper con el pasado.

Casado hizo estas declaraciones dos días después del batacazo del PP en Cataluña --el PP bajó a 3 escaños y sufrió el 'sorpasso' de Vox-- y en un momento en el que arrancaba en la Audiencia Nacional el juicio por el presunto pago de las reformas de la sede del PP con dinero negro.

"Desde hoy esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle", proclamó Casado, para añadir que no se lo podían "permitir más con el calendario judicial" que se avecinaba.

En este sentido, resaltó que "el coste electoral ha sido y es tremendo" y el "daño para la urgente alternativa que necesita España es inasumible". "Tenemos que dejar de preocuparnos por nuestro pasado y ocuparnos del futuro que proponemos para los españoles", manifestó.

Según Casado, "las hipotecas en política no son hereditarias". Se trata de un mensaje que este jueves resucita la dirección nacional del PP, que marca distancias con estos casos del pasado y hace hincapié en el compromiso de Casado con la regeneración.

De hecho, el presidente del PP ya afirmó entonces que la actual dirección no puede seguir "pagando facturas de cuestiones" que "ni conocen", "ni tienen nada que ver con un legado impecable de defensa de la libertad y de España".

CAMBIO DE SEDE

En ese contexto, Casado anunció en febrero el cambio de ubicación de la sede nacional del PP, situada en la madrileña calle Génova 13. "Considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales", justificó.

El PP sigue sin fecha para esa mudanza, pero presume de que el proceso abierto se está realizando de forma "transparente" y "modélica". El traslado ha recaído finalmente en la consultora Colliers tras cerrarse el plazo para presentar ofertas, al que concurrieron varias empresas.