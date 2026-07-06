'Génova' no se cierra a un pacto de Feijóo con Vox: No se puede condenar al PP a gobernar solo si tiene mayoría absoluta

Borja Sémper en la rueda de prensa en Génova tras la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular - DAVID MUDARRA/PP

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que el "compromiso" de Alberto Núñez Feijóo sigue siendo conformar un gobierno en solitario y ha subrayado que para eso necesitan "más votos" y "más respaldo" en las próximas generales. Eso sí, ha defendido pactar con Vox en caso de que sea necesario asegurando que no se puede "condenar al PP que gobierne solo cuando tiene mayoría absoluta".

Así se ha pronunciado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección, al ser preguntado si, en caso de que Feijóo gane las generales y necesite los votos de la formación de Santiago Abascal, el compromiso de gobernar en solitario es firme o queda en un deseo.

El pasado 18 de junio, en una entrevista en 'El Hormiguero', Feijóo reiteró que su objetivo es gobernar en solitario pero no cerró la puerta a un gobierno de coalición con Vox al asegurar que "aceptará" lo que digan los españoles en las urnas. Es más, dijo que él no va a "demonizar" a esa formación porque "es el tercer partido de España" y dejó claro que cualquier acuerdo no traspasará una "serie de líneas rojas".

EL PP PEDIRÁ UNA "MAYORÍA SUFICIENTE PARA GOBERNAR EN SOLITARIO"

Sémper ha señalado que cuando se convoquen las elecciones generales el PP va a pedir a los españoles "la mayoría suficiente para poder gobernar en solitario". Según ha añadido, tienen que "convencer a los españoles de que el mejor gobierno para España será el que puedan ofrecer en solitario". "Pero no podemos, como todo el mundo entenderá, aceptar que solo el PP puede gobernar con mayoría absoluta", ha enfatizado.

Sémper ha afirmado que el PP es "la formación política preferida por la mayoría de los españoles". "Creo que esto se puede decir con rotundidad y también con humildad", ha dicho, para añadir que también son conscientes de que les falta "todavía mucho para obtener la mayoría suficiente" que les "permita gobernar en solitario".

En este sentido, ha reiterado que cuando se convoquen las generales el "compromiso" de Feijóo será ofrecer un Gobierno "en solitario". "Lo que sucede es que este es nuestro compromiso. Y necesitamos la otra parte: y es que los españoles nos den esa posibilidad", ha dicho.

Por eso, Sémper ha dicho que el PP necesita "más votos" y "más respaldo" en las urnas "porque la alternativa sería condenar al Partido Popular a que gobierne solo cuando tiene mayoría absoluta".

"Y esto podremos entender todos que sería, entre otras cosas, antidemocrático", ha advertido.

El dirigente del PP ha reiterado que creen que "el futuro de España podemos garantizarlo mejor gobernando en solitario". "Lo que sucede es que necesitamos que los ciudadanos españoles nos avalen en ese compromiso", ha enfatizado.

ACUERDOS CON VOX QUE "OFRECEN ESTABILIDAD" Sémper se ha congratulado por la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de Andalucía y ha resaltado que desde que Feijóo es presidente nacional el PP ha ganado 10 elecciones: Andalucía en el 22 y el 26, las generales, autonómicas y municipales del 23, las gallegas y las europeas del 24, las extremeñas del 25 y las aragonesa, castellanoleonesas y andaluzas de este año.

"El PP de Feijóo ha formado 16 gobiernos autonómicos en este tiempo y ha ofrecido estabilidad, libertad, cambio, orden y prosperidad a lo largo y ancho de toda España. Cualquier otra formación española o europea firmaría estos resultados", ha recalcado.

Tras los pactos con Vox en cuatro CCAA, Sémper ha admitido que ahora tienen que demostrar a los españoles que "esos acuerdos ofrecen estabilidad, progreso, avances sociales" y, "en definitiva mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos".

En este punto, ha dicho que espera que cuando hagan balance en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía poder "evidenciar" que "las condiciones materiales de vida de los ciudadanos han mejorado" y que "hay más estabilidad". "Esto es lo que aspiramos a poder evidenciar en los próximos meses. Necesitamos un tiempo para demostrarlo. Estamos convencidos de que así va a ser", ha finalizado Sémper.