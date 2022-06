'Génova' no entiende la maniobra de Sánchez con el TC a días de la oferta del PP y tras el contacto entre Bolaños y Pons

El PP da por rota la negociación por parte del Gobierno y no aclara si aún así presentará su propuesta de "regeneración" de la Justicia

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo no entiende la maniobra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reformar la ley para renovar el Tribunal Constitucional "a días de conocer la propuesta del Partido Popular" para negociar los órganos constitucionales, según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula del partido.

De hecho, en 'Génova' han recordado que los canales de comunicación estaban abiertos hasta anoche y que el pasado miércoles se produjo el último contacto entre el ministro de Presidencia, Felix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en el que el dirigente 'popular' le trasladó que hablarían a partir de esta semana.

Feijóo ha asegurado este viernes que estaban negociando el CGPJ y que el PP se ha "enterado a través de los medios" de la modificación legal que pretende el Gobierno. Por eso, ha acusado al jefe del Ejecutivo de "romper los puentes" para negociar el órgano de gobierno de los jueces con una reforma "unilateral" para "controlar" el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el ministro de Presidencia ha desmentido esa versión porque, según ha dicho, no se ha sentado nunca a renovar el Consejo General del Poder Judicial. "Feijóo no puede dar por rotas unas negociaciones que no se estaban produciendo", ha señalado Bolaños, que ha pedido al jefe de la oposición que "deje de mentir".

EL PP YA AVISÓ DE CONSECUENCIAS DESDE LA UE SI HABÍA UNILATERALIDAD

Desde 'Génova' no han aclarado por el momento si, pese a este paso del Gobierno, el PP está dispuesto a presentar la reforma de regeneración para renovar los órganos constitucionales que quería dar a conocer antes de un mes, con mediados de julio como fecha tope.

Hace 10 días, González Pons ya alertó de que el Gobierno tendría que "aceptar las consecuencias que vinieran de la UE" si acababa nombrando a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden por cuota, sin esperar al CGPJ.

Sin embargo, el Gobierno ha optado al final por devolver competencias al CGPJ. Así, el PSOE ha registrado una proposición de ley con el objetivo de modificar de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial y facultar al órgano de gobierno de los jueces a nombrar a los dos magistrados que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional.

EL PP VEÍA MÁS URGENTE HABLAR DE UN ACUERDO SOBRE LA OTAN

Fuentes del PP han recordado que González Pons abrió una ronda de contactos con las asociaciones judiciales para recabar su opinión y han añadido que su objetivo era tratar este tema después de cerrar esas conversaciones con el sector de la Justicia. Según han recalcado, así se lo trasladaron al Gobierno y lo dijeron públicamente.

Por eso, en 'Génova' consideran que no está justificado que el Gobierno "rompa puentes a días de conocer la propuesta del PP", han agregado las mismas fuentes, que han criticado además que el Gobierno no contestara a la propuesta económica de Feijóo, ni a la relativa la política exterior ni tampoco a la oferta para reformar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuidos".

Según el PP, más urgente que el CGPJ era hablar de la propuesta de acuerdo sobre la OTAN teniendo en cuenta que la cumbre arranca en Madrid el próximo martes, pero el Gobierno ha preferido actuar "con la resaca de las elecciones andaluzas", en las que los socialistas sufrieron un severo revés electoral.

"NI SIQUIERA TIENE EL APOYO DE PODEMOS"

En 'Génova' admiten que se trata de un "error democrático" que complica las relaciones entre los partidos y advierten de que en "este viaje que propone el PSOE ni siquiera tiene el apoyo de Podemos", han señalado a Europa Press las fuentes consultadas.

Los 'populares' han acusado al Gobierno de querer "mandar" sobre el fiscal y ahora también sobre el Tribunal Constitucional. Además, han recordado que Sánchez puso a su jefe de gabinete a dirigir Correos, "asalta" Indra y quiere mandar sobre los jueces en contra del criterio de la UE, según las mismas fuentes. "Es un Gobierno que amenaza la separación de poderes", han sentenciado.