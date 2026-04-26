'Génova' no rehuirá el choque con Vox para evitar que rentabilice la "prioridad nacional" en la campaña andaluza

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a Juanma Moreno - Gabriel Luengas/EUROPA PRESS

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La "prioridad nacional" en la concesión de ayudas públicas que ha promovido Vox en sus pactos autonómicos con el PP en Extremadura y Aragón se ha colado de lleno en la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. En medio de la batalla por el relato, el PP no rehuirá el choque con Vox para evitar que la formación de Santiago Abascal rentabilice este debate.

En los últimos días, las cúpulas de ambas formaciones han visualizado sus diferencias sobre cómo entiende cada una ese concepto. Mientras que para Vox la prioridad nacional significa "los españoles primero", el PP de Alberto Núñez Feijóo lo enmarca en el "arraigo" de un ciudadano a un territorio --sin excluir a los extranjeros-- y con arreglo a la Constitución y la ley.

Conscientes de que ese discurso de Vox puede calar con fuerza en el electorado, 'Génova' ha pasado a la ofensiva para explicar públicamente su posición e intentar que Vox no capitalice la "prioridad nacional" en la campaña andaluza, que arranca oficialmente la próxima semana.

El propio Alberto Núñez Feijóo ha criticado algunas interpretaciones sobre el concepto de "prioridad nacional" y ha dejado claro que ese principio se basa en el arraigo y que sólo cabe aplicarse dentro de la legalidad vigente. "Lo importante no es lo que consideramos, sino lo que está firmado y lo que está escrito", recalcó hace unos días.

Si en las últimas semanas, en plenas negociaciones de los pactos autonómicos en Extremadura y Aragón, Feijóo pidió a los suyos no caer en las provocaciones de Vox --cuyo secretario general, Ignacio Garriga, mandó una carta a la militancia en Semana Santa acusando a 'Génova' de tener "prácticas de contrabandistas de ría"--, la cúpula del PP parece ahora dispuesta a no rehuir la confrontación.

Ese enfrentamiento entre las cúpulas de PP y Vox se visualizó este miércoles en la votación en el Congreso de una moción de los de Abascal sobre la "prioridad nacional" que, según los 'populares', iba más allá de lo pactado en Extremadura. El Grupo Popular presentó una enmienda calcada al texto extremeño e incluso planteó votar cada punto por separado, pero Vox rechazó ambas opciones y, al final, el partido de Feijóo votó en contra.

"LOS ESPAÑOLES MERECEN LA VERDAD"

Ante las declaraciones de Vox acusando al PP de "unir sus votos a los del Gobierno y sus socios para rechazar una medida que pone a los españoles primero", los 'populares' optaron por entrar al trapo y defender sus tesis. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, afirmó que los españoles "merecen la verdad" porque "quien se retrata es quien firma una cosa en Extremadura hace sólo unos días y no es capaz de votar lo mismo en el Congreso".

También hacía lo propio el 'número dos' del PP, Miguel Tellado, que pedía "un poco de seriedad" a Vox. "Entendemos que todo vale para algunos en una precampaña pero para tratar a los españoles como si fueran idiotas ya está el PSOE", resaltó.

Y en la misma línea se pronunció el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, dejando claro que no es el PP el que tiene que explicar un cambio de postura. "Los que tienen que explicar su cambio de criterio son los que firmaron por la mañana un acuerdo y votaron lo contrario al mismo acuerdo por la tarde en el Congreso", recriminó a los de Abascal.

"EL DESARROLLO DE LA MEDIDA ES LA PROPUESTA DEL PP"

Después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya amenazado con llevar al TC los pactos en Extremadura y Aragón si discriminan o recortan derechos, fuentes de 'Génova' han subrayado que el PP es un "partido de Estado" y no va a "discriminar a ciudadanos" por su nacionalidad u origen. "Ya hemos gobernando con Vox y experiencias de discriminación no hay", han indicado a Europa Press fuentes del PP.

Así, han recalcado que "más allá del recurso retórico" de la 'prioridad nacional' --admiten en privado que es una "concesión semántica" a los de Abascal-- "el desarrollo de la medida es exactamente la propuesta del Partido Popular", en línea con lo aprobado en el último congreso de la formación y su documento marco, que fijó "los límites de la negociación" con otras formaciones.

Por eso, en 'Génova' creen que hay que esperar al "desarrollo" de esos pactos, tanto en Extremadura como Aragón, para ver que no va a haber "medidas ultras". "Teníamos una obligación: blindar la gobernabilidad y hemos actuado con mucha responsabilidad", han insistido fuentes de la dirección del PP.

VOX LLEVA LA PRIORIDAD NACIONAL A LOS PARLAMENTOS REGIONALES

A las puertas de la campaña andaluza, Santiago Abascal ya ha empezado a explotar la "prioridad nacional" y ha justificado ese concepto en que los españoles sufren "discriminación" frente a los inmigrantes a la hora de acceder a viviendas de protección oficial o ayudas sociales. "Eso es lo ilegal", proclamó en 'Antena 3' el jueves.

Además, Abascal ha reprochado a Juanma Moreno que critique el contenido de los acuerdos en Extremadura y Aragón, después de que el presidente andaluz asegurara que aspira a no depender de Vox y no tener que llegar a un pacto como el extremeño, que califica de "lío". "Se opone a la prioridad nacional de los andaluces en su propia tierra, en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda pública", le espetó Abascal el viernes desde Huelva.

En Vox ya avanzan que la prioridad nacional será una exigencia allí donde sean decisivos. Por lo pronto, esa formación ha anunciado que llevará a la Asamblea de Madrid una iniciativa para implantar la "prioridad nacional" en el acceso a los servicios públicos, la vivienda y las ayudas sociales, y hará lo mismo en las Cortes valencianas y otros parlamentos autonómicos.