'Génova' recuerda que sigue abierto el expediente al alcalde de Móstoles, citado a declarar: "No hay ninguna novedad"

Archivo - El alcalde De Móstoles, Manuel Bautista, en una reunión de trabajo. - AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que "sigue abierto" el expediente informativo que se abrió al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, que ha sido citado a declarar como querellado por un caso de presunto acoso sexual y laboral. Tras añadir que "no hay ninguna novedad", ha expresado su "máxima confianza en la Justicia" y se ha mostrado convencido de que "todo se terminará por saber".

"Es un expediente que sigue abierto, que sigue en su curso y sobre el que yo no le puedo contar nada, pues es un expediente secreto, como es natural, que preserva las garantías", ha afirmado Sémper, en una rueda de prensa en la sede nacional del PP.

En concreto, la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles ha citado a declarar en calidad de querellado al alcalde de Móstoles, por el caso de presunto acoso sexual y laboral denunciado por una exedil de su partido, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El regidor tendrá que acudir a declarar el próximo 9 de octubre al juzgado. La citación se produce después de que la magistrada haya rechazado archivar el caso. La defensa ya ha recurrido en apelación a la Audiencia Provincial de Madrid la decisión de la jueza que confirmó la admisión a trámite de la querella presentada contra él.

"TODO SE TERMINARÁ POR SABER, TAMBIÉN EN ESTE TEMA"

Al ser preguntado por esa decisión judicial y por el apoyo que en este momento ha expresado el PP madrileño al regidor, Sémper ha recordado que el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ya adoptó las medidas contempladas en los Estatutos del partido y "abrió un expediente informativo, que sigue su curso".

Dicho esto, Sémper ha señalado que "no hay ninguna novedad" al respecto. Eso sí, ha indicado que si él fuera un portavoz del PSOE en estos momentos "estaría hablando del lawfare y señalando al juez".

"Pero como no lo soy, yo lo que le tengo que decir es que expresamos nuestra máxima confianza en la Justicia y como les digo siempre, todo se terminará por saber también en este tema", ha manifestado el dirigente 'popular'.

SEÑALA QUE EL EXPEDIENTE ES "SECRETO"

Al ser preguntado si el PP nacional cree que el alcalde de Móstoles puede seguir en su puesto teniendo en cuenta que el PP reclama la dimisión de los dirigentes del PSOE que están imputados, Sémper no ha querido ir más allá y se ha remitido al expediente informativo que sigue su curso.

Así, ha subrayado que el Comité Nacional de Derechos y Garantías --que es el órgano disciplinario del partido-- ha funcionado conforme a los Estatutos del PP y ha reiterado que ese expediente "sigue abierto" y es "secreto".