Geroa Bai reclama en el Senado que el Gobierno retire el recurso contra el Fuero Nuevo navarro y traspase ya Tráfico

El senador autonómico por Navarra, Koldo Martínez, Geroa Bai, ha exigido este jueves al Gobierno que retire el recurso de inconstitucionalidad contra la actualización del Fuero Nuevo navarro y que ponga ya en marcha el traspaso de las competencias de Tráfico, así como la de sanidad penitenciaria.

Martínez ha comparecido en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, a la que ha acudido como representante del Grupo Izquierda Confederal en el que se ha integrado en el Senado.

El portavoz ha asegurado que el recurso ante el Tribunal Constitucional, decidido en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, "ha causado una gran decepción" en la sociedad navarra, porque se dirige contra una norma aprobada por unanimidad por el Parlamento Foral el año pasado.

Koldo Martínez ha repasado los asuntos que el Ejecutivo ha decidido recurrir y ha asegurado no entender ninguno de ellos, que no ve justificados. El Fuero Nuevo, que es la compilación del Derecho Civil Foral, no se había actualizado desde 1973 y su renovación unánime por todos los partidos del Parlamento supuso "un gran esfuerzo". "Espero que se retire", ha reiterado.

El senador ha aprovechado también para reivindicar que se ponga ya en marcha el traspaso de las competencias de Tráfico al Gobierno de Navarra, "como han reivindicado todos los partidos desde que Franco se las quitó". También, la competencia sobre sanidad penitenciaria; Martínez ha explicado que hora mismo supone un coste de dos millones de euros, que Navarra paga al Estado por hacerse cargo, pero podría reducirse a un millón si la ejecutara el Gobierno foral "e incluso con mejor calidad".