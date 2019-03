Girauta rechaza las críticas de dirigentes Ciudadanos en Talavera y reivindica su derecho a ser candidato por Toledo

Publicado 14/03/2019 19:35:32 CET

Niega un intento de "pucherazo" en las primarias de Castilla y León y dice que los votos anulados los pudo introducir "un 'hacker'"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha defendido su derecho a ser candidato al Congreso por Toledo en las próximas elecciones generales pese a haber nacido y vivido hasta ahora en Barcelona y ha subrayado que desde este viernes vivirá en la capital castellano-manchega.

Así ha respondido a los miembros de la Junta Directiva de la Agrupación de Cs en Talavera de la Reina que este jueves han presentado su dimisión en bloque y han abandonado el partido porque, entre otras cosas, rechazan la incorporación a las listas de candidatos que "no tienen ninguna vinculación con la provincia".

Concretamente, han mostrado su disconformidad con la designación de Susana Hernández, que fue concejal delegada por el PP en el Ayuntamiento de Olías del Rey, como aspirante a la Alcaldía de Talavera. Asimismo, han criticado la "movilidad geográfica" de miembros de la Ejecutiva nacional del partido en las listas al Congreso, refiriéndose a casos como el de Girauta, que en las anteriores elecciones generales se presentó por la circunscripción de Barcelona y ahora concurrirá por Toledo.

"Me voy a vivir a Toledo. A partir de mañana yo soy un toledano, un habitante de Toledo. El problema es que haya gente que se cree a estas alturas que uno tiene mejor condición que otro para optar en unas elecciones generales donde se va a representar al conjunto del pueblo español", ha dicho en declaraciones a esRadio, recogidas por Europa Press.

TOLEDO ES "DE TODOS LOS ESPAÑOLES"

"Yo me marcho de mi tierra" después de "haber pasado años repitiendo que Cataluña es de todos los españoles", así que "si alguien me viene a decir a mí que Toledo no es de todos los españoles, aunque yo a partir de mañana sea un habitante de Toledo, no es de Ciudadanos entonces; será de otro sitio, pero en Cs no pinta nada", ha añadido.

Según ha explicado, se va de Cataluña porque está "cansado de ir con escolta por la calle", de que le "insulten" y de vivir en "una sociedad con una deriva totalitaria después de muchos años de lucha y enfrentamiento". Por ello, ha expresado su esperanza de que el "cáncer nacionalista" no se extienda a otras partes de España.

Girauta también ha indicado que las dimisiones en Talavera de la Reina tienen que ver con "las legítimas aspiraciones personales que tiene cada cual". "A veces las aspiraciones personales coinciden con la estrategia del partido y a veces no", ha agregado.

PROBLEMAS CON LAS PRIMARIAS DE CIUDADANOS

Por otro lado, sobre las irregularidades que se produjeron en las primarias autonómicas de Ciudadanos en Castilla y León el pasado fin de semana, ha dicho que él no lo considera un intento de "pucherazo". "El pucherazo puede ser un 'hacker', puede ser cualquier cosa", ha comentado.

Uno de los candidatos, el exportavoz de Sanidad de Cs en el Congreso, Francisco Igea, denunció esas irregularidades el domingo, un día después de que se anunciara la victoria de Silvia Clemente, la aspirante avalada por la dirección del partido. Posteriormente, la Comisión de Garantías y Valores de la formación naranja anuló 82 votos recibidos por Clemente, por no ser atribuibles a ningún afiliado, y corrigió el resultado de las primarias, proclamando vencedor a Igea.

El portavoz parlamentario ha subrayado que en este caso la Comisión de Garantías, un órgano independiente de la Ejecutiva, detectó el problema, "anuló esos votos ipso facto" y modificó el resultado.

Respecto a los "problemas" que han surgido en otras comunidades, donde algunos candidatos han cuestionado las votaciones telemáticas de las primarias, les ha quitado importancia, señalando que son "cuatro o cinco" casos en un partido que ha celebrado unos 300 procesos de primarias en los últimos cuatro años.