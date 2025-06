El socio minoritario mantiene que Junts quiere negociar y que la enmienda a la totalidad es un instrumento para ello

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sumar, por medio del Ministerio de Trabajo, quiere celebrar el debate sobre las enmiendas a la totalidad del Congreso a la reducción de jornada en el pleno extraordinario previsto para el próximo 22 de julio, con independencia de que tengan o no los apoyos suficientes para continuar la tramitación de la normativa.

Mientras, el ala socialista también se inclina por ese horizonte temporal, pero tiene más reservas de que sea conveniente someter la admisión a trámite de esta iniciativa sin contar previamente con los votos necesarios ya atados.

Precisamente la titular del Ministerio, Yolanda Díaz ya subrayó en el cierre del congreso de CCOO del pasado sábado que la jornada laboral de 37,5 horas se aprobará, pese al rechazo inicial que han mostrado PP, Vox y Junts, y viene defendiendo que la primera votación sobre la reducción de jornada se debe dar antes del verano.

El socio minoritario de la coalición mantiene que la decisión de Junts de presentar una enmienda a la totalidad es en realidad un elemento de negociación y creen que existe margen para el diálogo con los postconvergentes. Así, el departamento de Díaz ya ha expresado disposición a iniciativas que ayuden a las pymes en la aplicación de la jornada de 37,5 horas.

Teniendo en cuenta que Junts es un grupo clave para poder sacar la reducción de jornada con el bloque de investidura, desde el Ministerio van a afanarse en el diálogo para intentar que cambien de opinión.

EL GOBIERNO ESTÁ ALINEADO

También expresan que están alineados con el PSOE en que debe impulsarse cuanto antes una medida que es una "bandera de la legislatura" y que es Trabajo el que lidera los contactos y el criterio sobre los plazos a seguir en la reducción de jornada. "No estamos tutelados", insisten.

En las filas de Sumar, insisten las mismas fuentes, están convencidos de que existe un apoyo mayoritario a nivel social en favor de la medida y que eso será un elemento de presión que pesará en los grupos parlamentarios que ahora rechazan la medida.

Así, defienden que la reducción de jornada se tiene que debatir cuanto antes en el Congreso, pues hay que dar también motivos de esperanza a las bases progresistas, incluso si no se va con los números suficientes para poder conseguir la admisión a trámite.

"HAY DERROTAS QUE SON VICTORIAS"

Es más, subrayan incluso que hay "derrotas que son victorias a nivel político y social" y ponen el ejemplo de lo que pasó con la revalorización de las pensiones, que fue rechazada por la derecha dentro de un decreto de escudo social que al final se volvió a traer y fue finalmente aprobado.

Por ejemplo, exponen que el PP ya tuvo que cambiar su criterio y se metería en un problema si contribuye a tumbar la reducción de jornada, algo que sería "insoportable" a nivel social.

De esta forma, exponen que incluso en la hipótesis de que prosperara alguna enmienda a la totalidad, su criterio es volver a intentarlo ya sea con la fórmula de real decreto, como pasó con la subida de las pensiones y las ayudas al transporte a principios de año.

No obstante, otros sectores de Sumar exponen que su opinión es no traer es no traer leyes para que sean derrotadas y, por ello, confían en que se alcance el acuerdo que asegure los apoyos necesarios.

A su vez, fuentes del socio minoritario del Ejecutivo exponen la ronda de contactos con los grupos continúan y se prevé una reunión inminente con Junts, que en principio puede ser incluso este jueves. En todo caso, ese encuentro que se antoja relevante para pulsar las opciones de atraer a la formación de Carlos Puigdemont de pasar del 'no' a abrirse a una posición favorable que, por lo menos, permita comenzar la andadura parlamentaria de la reducción de jornada.

También se contempla sendos encuentros con PSOE y Sumar en el marco del Congreso, mientras que el PP por ahora opta por la negativa de mantener este encuentro.