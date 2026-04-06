El Gobierno aclara que Aagesen se reunió en 2024 en Moncloa con varias empresas de renovables, entre ellas Forestalia

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene en la presentación del libro ‘El arte de impulsar el cambio’ de Pedro Fresco, en la Biblioteca del Ateneo. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transición Ecológica ha explicado que la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, acudió en febrero de 2024 en su calidad de secretaria de Estado de Energía a un encuentro en Moncloa al que asistieron varias empresas del sector de las renovables, entre las que estaba Forestalia, tal y como ha confirmado este lunes su presidente, Fernando Samper, en el Senado.

Según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, Aagesen estuvo en ese encuentro en el que estaban el presidente de Forestalia y otras empresas del sector "para hablar de la importancia de la cadena de valor europea frente a Asia".

Y es que el presidente de Forestalia ha comparecido este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', donde, entre otras cosas, ha explicado que estuvo en un encuentro con Sara Aagesen en Moncloa.

"Solamente estuvimos con Sara Aagesen, vi al presidente (Pedro Sánchez) a través de un cristal", ha trasladado a la portavoz 'popular', detallando que el encuentro tuvo lugar en el Palacio de la Moncloa porque desde el Ministerio tenían "inquietud" por saber cómo desde Forestalia se iba a desarrollar el tema de los aerogeneradores.

El presidente de Forestalia ha precisado dicha reunión también acudió el secretario de Estado - director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, además de algún director de Energía. "Hicieron una auditoría, mandamos todo lo que habíamos hecho con estas empresas", ha explicado Samper.

En este contexto, el Ministerio de Transición Ecológica insiste en que Aagesen acudió el 2 de febrero de 2024 en su calidad de secretaria de Estado de Energía a este encuentro con más empresas del sector.