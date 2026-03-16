El Ejecutivo anuncia la candidatura del ministro Luis Planas para dirigir la FAO, puesto que no se decidirá hasta 2027

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante su intervención. A 25 de abril de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno promoverá la candidatura del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a dirigir la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) a partir de 2027, cuando se decida el relevo de su actual director general, el exministro chino Qu Dongyu, que encadena ya dos mandatos.

Así lo ha anunciado en declaraciones a la prensa en Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha avisado de que será un "proceso largo" para el que queda aún "bastante" tiempo, ya que no habrá decisión en la FAO hasta "verano de 2027".

"Es una candidatura española, pero que tiene vocación europea y que es también reflejo de la creencia que tiene España en el multilateralismo y en las Naciones Unidas, en momentos en los que la seguridad alimentaria es algo absolutamente fundamental", ha defendido el jefe de la diplomacia española, a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE.

El interés por este puesto por parte de España --que ya lo intentó en 2011 con el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos-- trasciende pocas semanas después de que, precisamente en Bruselas, los ministros de Agricultura europeos apuntaran la necesidad de reforzar la dimensión estratégica de la relación entre el bloque y la FAO y, en este sentido, apuntaran la conveniencia de consensuar un candidato europeo de cara a la terna para el relevo de Qu Dongyu.

Entonces, al término de la reunión de los 27 ministros, la titular chipriota de Agricultura y presidencia de turno del Consejo de la UE, Maria Panayiotou, recordó que la Unión Europea y sus Estados miembro "son los principales contribuyentes de la FAO y, sin embargo, ningún europeo ha ocupado el cargo de secretario general en más de 50 años".