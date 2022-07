El Gobierno anunciará nuevas medidas para clase media y trabajadora y confía en que la coalición saldrá fuerte

Esperan conocer las propuestas del PP y que apoye el paquete que impulsa el Ejecutivo

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno anunciará nuevas medidas destinadas a la clase media y trabajadora en el Debate sobre el estado de la Nación que comienza este martes como una respuesta a la actual situación "excepcional" y el Ejecutivo confía en que la coalición salga fortalecida.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este lunes, que el mensaje del presidente irá dirigido a la inmensa mayoría de españoles y en concreto a la clase media y trabajadora, que serán los destinatarios de estas nuevas acciones, que por el momento no se han precisado.

Así, ha indicado que en esta ocasión esperan contar con el PP y conocer "con cierto rigor" qué proponen los grupos para abordar la actual crisis. En esta línea ha insistido en que quieren conocer las posiciones de las diferentes fuerzas políticas para ver si sus recetas son complementarias o por el contrario son distintas, ya que, según ha señalado, la salida de crisis anteriores se ejecutó de otra forma a la que propone el actual Gobierno.

En este sentido, fuentes de Moncloa, han señalado que estas medidas serán "de mucho calado" económico y social y han sostenido que van a contentar a todo el conjunto de la ciudadanía y por tanto van a hacer que los socios de coalición salgan más fuertes de esta cita.

Asimismo, han señalado que la intervención del presidente del Gobierno va a dar mucha fortaleza al Ejecutivo porque el objetivo es proteger y ampliar derechos de los ciudadanos a los que representan, que van a agradecer estas medidas.

Además, han señalado que las palabras de Sánchez van a aportar "un horizonte de profundidad" a la legislatura al señalar lo que le queda por hacer al Gobierno de cara a contentar a la mayoría social.

Por otro lado, las mismas fuentes han indicado que el PP aún no ha emitido señales sobre si va a dar su apoyo al decreto de medidas anticrisis que se convalida esta semana en el Congreso. A su juicio, la aproximación al debate del principal partido de la oposición no ha sido buena, porque están pintando un panorama económico catastrofista que no se corresponde con la realidad y que no está basado en datos.

Por tanto, han pedido al PP que esté al lado del Gobierno y dé apoyo a las medidas del Ejecutivo que buscan proteger a la clase media y trabajadora, la parte de la sociedad que más sufre y más necesita de la acción pública.

Finalmente, Isabel Rodríguez, al ser preguntada por el hecho de que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no pueda participar en el debate dado que no es diputado, le ha restado importancia al señalar que "lo de menos es quien suba al atril" y ha pedido altura de miras y respaldo a las propuestas del Ejecutivo.