El Gobierno aparca por ahora la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera ante las "dudas" de Vivas

BRUSELAS 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado que el Gobierno aparcará por ahora la solicitud para que Ceuta y Melilla entren a formar parte de la Unión Aduanera ante las "dudas" al respecto que le ha trasladado el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

Esta había sido una de las medidas anunciadas por el Gobierno para 'europeizar' la situación de Ceuta y Melilla como ciudades fronterizas de la UE tras la entrada masiva de migrantes el pasado mes de julio a la primera de estas dos ciudades autónomas junto con su representación en el Comité Europeo de las Regiones.

Respecto a esta cuestión, Albares ha adelantado en declaraciones a la prensa en Bruselas que el próximo lunes los ministros de Exteriores de la UE darán luz verde al "asiento permanente" con que contará ahora Ceuta en el Comité de las Regiones, dentro de los 21 asientos con que cuenta España.

Es "algo que tenía que haberse hecho hace mucho tiempo y que ha sido una de las principales reivindicaciones de este Gobierno", ha sostenido el ministro, precisando que también se sigue avanzando en lo relativo al mecanismo financiero específico solicitado para las dos ciudades autónomas.

En cuanto a la entrada de ambas en la Unión Aduanera, Albares ha explicado que inicialmente tanto el presidente ceutí como el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, "estaban de acuerdo en avanzar" en este apartado, teniendo en cuenta sus especifidades pero para su "sorpresa", Vivas le ha dicho recientemente que "tiene dudas y que necesita más tiempo".

"Por lo tanto esa parte está un poco paralizada", ha añadido el ministro, justificando que para que la entrada se produzca debe producirse en diálogo con Ceuta y Melilla, si bien ha mostrado su incomprensión con que "prefieran esperar a después de las elecciones". "No lo entiendo porque yo creo que esto beneficia sobre todo a los ciudadanos ceutíes", ha afirmado.