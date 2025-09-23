El Gobierno aprueba subvenciones de hasta 21 millones para "actuaciones de interés general" en Ceuta y Melilla

El miistro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobienrno, Pilar Alegría, a su llegada a una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes, en su reunión ordinaria del Consejo de Ministros, la concesión directa de subvenciones para realizar "actuaciones de interés general" en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por importe total de 21,5 millones de euros.

Moncloa ha explicado que el objeto de este real decreto, al igual que en ejercicios anteriores, es "otorgar una ayuda a la financiación de ambas ciudades" en las que concurren "circunstancias singulares debido a su especial situación geoestratégica".

El Gobierno ha señalado que tanto Ceuta como Melilla "carecen prácticamente de los recursos de agua convencionales de los que disfrutan la mayoría de las ciudades españolas y europeas".

Por ello, el Ejecutivo ha explicado que es "necesario recurrir a fuentes de abastecimiento alternativas, como la desalinización del agua de mar". En concreto, para esta partida se destinarán un total de ocho millones: más de 3,9 millones para Ceuta y otros cuatro para Melilla.

"El coste de estos recursos es considerablemente más elevado que el de los recursos convencionales, razón por la cual la Administración General del Estado viene contribuyendo a su financiación", ha argumentado el Gobierno.

ACTUACIONES SOCIALES

Por otra parte, el Gobierno también ha anunciado que va a invertir un total de 13,5 millones de euros para "actuaciones sociales". Así, Ceuta recibirá más de 3,2 millones; y Melilla el resto, unos 10,2 millones de euros.

"Ceuta y Melilla presentan niveles de desigualdad peores que la media, con tasas de riesgo de pobreza o exclusión social superiores a la media nacional y europea, por lo que es necesario acometer políticas que combatan dichas necesidades sociales", ha indicado el Ejecutivo.