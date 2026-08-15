El Gobierno asegura "defender la libertad de prensa" y estar en contacto con Marruecos tras la expulsión de periodistas

Vista de la frontera entre España y Marruecos, a 15 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha defendido este sábado que "la libertad de prensa" se protege "en todo momento y en todas las partes del mundo" y ha señalado que está en contacto con las autoridades marroquíes tras la expulsión de un equipo de periodistas de la localidad de Castillejos (Fnideq), en la que se encontraba desplazado un equipo de informativos de RTVE.

Fuentes de Moncloa han indicado que la Embajada de España en Rabat "está en contacto permanente con los periodistas afectados y con las autoridades marroquíes" y que se está "buscando una solución" al incidente.

La respuesta del Ejecutivo llega después de que la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) manifestara su "más enérgico rechazo" ante la decisión de las autoridades marroquíes de obligar a abandonar Castillejos al equipo de informativos que se encontraba en la zona realizando una cobertura sobre los movimientos y la situación social en el entorno de la frontera con Ceuta. Según explicó la Corporación pública, la orden se comunicó de forma verbal bajo el único argumento de "cumplir instrucciones" y se ejecutó "sin ninguna explicación formal".

El presidente de RTVE, José Pablo López, calificó lo ocurrido de "obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa y al derecho a la información" y exigió a las autoridades marroquíes "plenas garantías y el máximo respeto" para que los periodistas puedan ejercer su oficio "en libertad" en el entorno fronterizo.