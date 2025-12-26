El Gobierno califica el discurso del Rey de "elegante y valiente" contra los extremismos, que sitúa en el PP y Vox

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado hoy que el discurso del Rey Felipe VI del día de Nochebuena fue "elegante y valiente" por alertar contra el extremismo, que la ministra sitúa no solo en Vox sino también en el Partido Popular.

Así se ha referido Elma Saiz, durante una entrevista en TVE recogida por Europa Press a las palabras del Monarca, en las que advirtió del "hastío" ante la tensión política y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones así como de las dudas respecto al futuro de los más jóvenes, alertando de que ello nutre a "extremismos, radicalismos y populismos".

Elma Saiz ha señalado que el discurso de Felipe VI la gustó en la medida en la que le parece "elegante y valiente" por la referencia al peligro de los extremismos por lo que pueden afectar a la convivencia. Pero la ministra ha aprovechado el discurso del Monarca para atacar al PP, al que sitúa en estos extremismos por abrir la puerta de las instituciones a Vox y por las actitudes de sus dirigentes además de su presidente.

En este sentido recuerda que se acaban de celebrar las elecciones en Extremadura "donde hay quien abre la puerta de las instituciones precisamente a quienes quieren socavarlas, a quienes quieren dañarlas". "Para mí el extremismo no es solamente Vox también el extremismo es el extremismo del señor Feijóo", ha exclamado.

De este ha asegurado que ha "mentido" a las víctimas de la dana en Valencia. También acusa al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de extremismo por "dejar dormir en la calle" en pleno mes de diciembre a personas por "cuestiones de origen" y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque en su opinión "está fagocitando la sanidad pública a través de la privada". Según Saiz, la presidenta madrileña cambia el tratamiento de paciente por el de cliente utilizando "criterios economicistas".

"Por eso para mí el extremismo no es solamente Vox sino también es el Partido Popular", ha exclamado la Portavoz del Ejecutivo quien también se ha referido a la petición que había hecho el Rey de "ejemplaridad" a los poderes públicos.

La ministra ha dicho a este respecto que esta petición es compartida porque la corrupción es algo que hace daño al conjunto de la sociedad y que contribuye a la "desafección" de los ciudadanos con relación a la política.

Para ella, el ejercicio de un cargo público es un "compromiso diario" con la transparencia y el buen desempeño del cargo y con una "rendición de cuentas".

Y defiende que la corrupción se produce en "casos aislados" pero señala que cuando aparecen, ya que "nadie está exento", lo importante, según la portavoz, es que "se actúe con contundencia y rapidez". "Esa es la manera", ha remachado.