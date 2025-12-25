PSOE comparte la llamada a la corresponsabilidad del Rey y se muestra "comprometido con la máxima ejemplaridad"

Cristina Narbona durante la respuesta al mensaje del Rey. - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha compartido la "llamada a la corresponsabilidad de administraciones públicas y partidos políticos" realizada por Felipe VI en su mensaje de Navidad y ha expresado el compromiso de su partido por "trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción".

"En un país tan descentralizado como el nuestro, ninguno de estos desafíos puede abordarse con éxito si no existe una implicación real, una implicación activa y coherente de todas las administraciones, de todos los niveles de la administración pública y de todos los partidos que gobiernan esas administraciones", ha expresado Narbona en un mensaje de valoración del discurso del Rey publicado en redes sociales. Por ello, ha añadido, el PSOE "comparte y acepta esa llamada a la corresponsabilidad".

La dirigente socialista ha aludido a "un mundo convulso en el que toca vivir con un orden global en quiebra, con una grave crisis del multilateralismo" y que hace "que el rey Felipe VI emplace a todos los ciudadanos y, muy en particular a los partidos políticos, a combatir por defender la integridad de las instituciones democráticas como algo necesario para preservar el bien común".

"Que las defendamos en un contexto de desigualdades y de desinformación, elementos que alimentan los populismos", ha añadido Narbona, para quien el PSOE se "encuentra plenamente comprometido en ese combate". "Estamos comprometidos, sabemos muy bien que tenemos que trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción", ha añadido la presidenta de los socialistas.

Ha resaltado que el Rey se haya "centrado en los riesgos que amenazan a la convivencia democrática y en la necesidad de hacer frente a ellos desde el diálogo, desde el respeto y desde la defensa del marco constitucional y de los valores del proyecto europeo".

"La constitución de 1978 y nuestra pertenencia a la Unión Europea son factores que han propiciado en las últimas décadas en España la consolidación de nuestros derechos y libertades, el pluralismo político, el reconocimiento de nuestra diversidad, la apertura de España al exterior y, por supuesto, la prosperidad económica y social", ha recordado Narbona.

Para la dirigente socialista "todos estos éxitos de las últimas décadas, han generado en reconocimiento de derechos y libertades", que ahora están "amenazados por extremismos, por populismos, como señala el rey Felipe VI, por doctrinas cuyas nefastas consecuencias se conocieron en España hace mucho tiempo". "El rey recuerda que para superar esa página oscura de la historia fue determinante la voluntad compartida por fuerzas políticas muy diferentes que decidieron trabajar para avanzar", ha añadido.

Ha expresado finalmente, la confianza del PSOE "en la capacidad de los españoles y en particular de los jóvenes para seguir avanzando en España en convivencia democrática y en una prosperidad cada vez más compartida, más justa y más duradera".

Por ello, ha animado a pensar "sobre todo en los más vulnerables cuya dignidad invoca con justicia el rey Felipe VI y para abordar y resolver los problemas que más preocupan a los españoles: el acceso a la vivienda, el coste de la vida, las incertidumbres causadas por los cambios tecnológicos, la necesaria prevención y respuesta eficaz ante las emergencias climáticas".