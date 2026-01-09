El Gobierno califica de "querella disparatada" la presentada por Hazte Oír contra Zapatero por colaboración con Maduro

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ofrece una rueda de prensa tras la firma del acuerdo, en el Palacio de Parcent, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado este viernes de "querella disparatada" la interpuesta por la asociación Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez por "presunta colaboración con la estructura criminal" del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Bolaños ha sostenido que este tipo de acciones forman "parte del ciclo del bulo". Cabe destacar que la Audiencia Nacional ha abierto este mismo viernes diligencias previas y ha pedido a la Fiscalía que "emita informe sobre la competencia" del tribunal para investigar estos hechos.

El titular de Justicia cree que Hazte Oír ha iniciado una "persecución" contra Zapatero, quien "tiene una historia conocida de lucha por los Derechos Humanos y por la democracia". "Lo que pretenden es perseguirle", ha insistido.

En este contexto, el ministro ha criticado que "organizaciones ultraderechistas" como Hazte Oír emprendan "acciones judiciales para perseguir a políticos progresistas". Acciones, ha añadido, que "después se difunden por medios de comunicación y también se utilizan políticamente, en este caso por el Partido Popular y Vox".

"El ciclo del bulo incluye desde la presentación de querellas disparatadas, como es esta, hasta la difusión en medios de comunicación, digamos, con cierta laxitud en la veracidad de las noticias. Más después, la utilización política por parte del PP y de Vox. Todos son cooperadores necesarios para, en este caso, pues intentar manchar el nombre del presidente Zapatero", ha zanjado.

EL "PAPEL" DE ZAPATERO

Hazte Oír apuntó en su querella a la supuesta comisión de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, indicando que la AN sería competente para conocer estos hechos en tanto Zapatero, como ciudadano español, habría perpetrado los mismos "en el extranjero".

La asociación considera que "lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí": "Si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final".

A su juicio, la actuación de Zapatero "no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Maduro".

"Esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad, elementos que ahora deben ser investigados en sede judicial para depurar, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes", sostiene Hazte Oír.