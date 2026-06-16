El Gobierno carga contra Ayuso por "restringir" el transporte: "Madrid es la casa de todos sus amigos ricos"

La ministra Portavoz, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha cargado contra la decisión del gobierno de la Comunidad de Madrid de "restringir" los abonos de transporte público exclusivamente a los empadronados y considera que la presidenta Isabel Díaz Ayuso solo beneficia a los "ricos".

"Ayuso se refería a Madrid como la casa de todos, yo añadiría y a las pruebas me remito con sus medidas, que es la casa de todos sus amigos ricos", ha indicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa.

De este modo ha criticado la decisión del Ejecutivo autonómico, que ha entrado en vigor esta semana aunque con matices, ya que los estudiantes que no estén empadronados también podrán tener abono transportes.

En todo caso Saiz ha lamentado esta iniciativa, que considera que "habla bien de cuál es la manera de gobernar de Ayuso" y demuestra, a su juicio, que no da igual quién esté al frente de los gobiernos.

Como contraposición, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha un plan de transporte joven para "garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la movilidad".

"Eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España, salir al rescate permanente para proteger a la ciudadanía frente a medidas injustas que ponen en marcha gobiernos autonómicos" como el de Madrid, ha zanjado.