Gobierno promete "cumplir la Constitución" tras el fracaso del pacto con el PP, pero no aclara si nombrará al TC

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha cargado este lunes desde la mesa del Consejo de Ministros contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por el fracaso de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ha evitado aclarar, hasta cuatro veces, si ahora el Gobierno va a rebajar las mayorías para elegir vocales, como propone Unidas Podemos, o si va a cubrir las dos vacantes del Tribunal Constitucional que le corresponden.

En la rueda de prensa del Consejo de Ministros la ministra de Política territorial ha dicho que el PP "se ha echado al monte" para tapar su "irresponsabilidad" y la "vergüenza" del fiasco de las conversaciones.

También ha tachado de "excusa" el argumento de que el Gobierno pensaba reformar el delito de sedición, ya que esa homologación con la legislación europea está prometida desde principios de legislatura y no ha habido ninguna novedad por parte del Ejecutivo. "El cumplimiento de la Constitución no admite chantajes", ha enfatizado, recordando que hace sólo una semana la portavoz del PP, Cuca Gamarra, separaba el tema de la sedición de las negociaciones del Poder Judicial.

NO SIRVE "NI PARA JUGAR AL PARCHÍS"

Y ha cargado personalmente contra Núñez Feijóo, al que define como "ese señor" que no llega a líder del PP, que se limita a "obedecer a los más ultras" de su partido, que está "desacreditado" ante la opinión publica y con el que no se puede "ni jugar al parchís". "Juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, y no está haciendo ni una cosa ni la otra --ha dicho--. Para incumplir la Constitución ya teníamos a Pablo Casado".

En otro momento de la rueda de prensa, cuando se le ha preguntado por el juramento de la Princesa Leonor cuando cumpla los 18 años el 31 de octubre de 2023, la ministra incluso ha dicho desear que para entonces ya no esté Feijóo al frente del PP, sino alguien "que esté cumpliendo la Constitución".

Frente a esa irresponsabilidad en la que sitúa al PP, Isabel Rodríguez ha proclamado que el Gobierno sí va "a cumplir con la Constitución", pero sin detallar cómo. "Lo que va a hacer el Gobierno es cumplir la Constitución", ha reiterado en varias ocasiones.

GARANTIZAR QUE FUNCIONEN LOS ÓRGANOS

Hasta cuatro veces se le ha preguntado si ahora el Gobierno va a cambiar el método de elección de los miembros del CGPJ o si procederá ya a cubrir las dos plazas que se le reservan en el TC. "El Gobierno va a trabajar para garantizar que funcionan los órganos, a pesar del PP", es lo máximo que ha llegado a decir.

Y, a partir de ahí, ha insistido en cargar contra el PP por no aceptar "las reglas de juego" y en recalcar que ahora los 'populares' ya no puede poner condiciones o reparos: "Quien se niega a cumplir la Constitución no tiene legitimidad para exigir su cumplimiento --ha señalado--. Aquellos que se encuentran en rebeldía constitucional no están habilitados para nada".