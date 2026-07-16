El Gobierno celebra el fallo del TJUE sobre la Amnistía y reclama que se aplique a líderes del procés "lo antes posible"

Imagen del Puesto de Mando Avanzado establecido en Turre (Almería) por el incendio de Los Gallardos. A 11 de julio de 2026 en Almería (Andalucía, España). - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que señala que la Ley de Amnistía no choca con el Derecho comunitario y espera que la norma se aplique a los líderes del procés, incluido el líder de Junts Carles Puigdemont, "lo antes posible".

Bolaños ha señalado que "hoy es un gran día" y ha calificado la norma de "logro colectivo" a pesar de que encontró el rechazo frontal de parte de la sociedad, como él mismo ha admitido. En todo caso ha reivindicado sus efectos y considera que a día de hoy "nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos".

En una declaración institucional sin preguntas desde La Moncloa, ha señalado que con esta sentencia, queda "despejado el horizonte" para la "plena aplicación" de la ley, que ya ha desplegado sus efectos sobre casi 400 personas, "desde activistas y manifestantes hasta cuerpos y fuerzas de seguridad", ha apuntado.

"Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña, y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible", ha declarado.

(Seguirá ampliación)