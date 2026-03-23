El Gobierno celebra que ya se está notando la bajada de precio del combustible tras la entrada en vigor del decreto

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), y La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado este lunes que los ciudadanos ya están notando la bajada del precio del gasoil y la gasolina desde la entrada den vigor, este fin de semana, del real decreto ley con las medidas aprobadas por el Ejecutivo.

Además ha restado importancia al choque del pasado viernes entre PSOE y Sumar, cuando los de Yolanda Díaz decidieron no entrar al Consejo de Ministros hasta que se incorporasen medidas sobre vivienda y ha asegurado que nunca estuvo sobre la mesa una ruptura del Gobierno.

De media, ha señalado, los españoles se están ahorrando "20 euros" por depósito de combustible y por tanto se está protegiendo su bolsillo y la rebaja no está yendo a aumentar los márgenes de beneficio de las empresas. "Ya es una realidad", ha afirmado la ministra portavoz en una entrevista en 'La hora de la 1' de 'TVE', recogida por Europa Press, en la que ha defendido que las medidas están "aligerando" la carga de los ciudadanos a la hora de repostar sus vehículos.

"TRANQUILIDAD" GRACIAS A LAS RENOVABLES

En cuanto al precio de la electricidad la ministra ha insistido en que España "ha hecho los deberes" en su apuesta por las renovables durante los últimos años y por tanto se encuentra en una posición de partida de "mayor tranquilidad" respecto a otros países más dependientes de los combustibles fósiles.

En todo caso, Saiz ha advertido que la guerra "ilegal" de Estados Unidos e Israel contra Irán tiene "consecuencias directas" sobre la economía y por eso el Ejecutivo aprobó el viernes un primer paquete de 80 medidas y 5.000 millones de euros que, ha defendido, va a dar "certidumbre en los próximos meses".

No obstante no descarta más medidas ya que el Gobierno va a seguir "monitorizando" la situación para seguir protegiendo a los ciudadanos y para comprobar que las ya aprobadas son efectivas y les benefician directamente.

EVITAR "ABUSOS" DE EMPRESAS

Quieren que no haya "ninguna posibilidad de enriquecerse a costa de la desgracia de los demás" y por tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encarga de vigilar que no haya "algún tipo de abuso" con la subida de precios.

En cuanto al empleo, la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura que los niveles de afiliación "siguen siendo extraordinariamente positivos".

VIVIÓ EL CONSEJO DE MINISTROS "CON NORMALIDAD"

Respecto al choque con el socio minoritario de la coalición, Sumar, que el pasado viernes se negó a entrar a la sala del Consejo de Ministros hasta que se incluyeran medidas sobre vivienda, Saiz ha asegurado que vivió ese momento "con total normalidad".

Hay algunos Consejos de Ministros, ha sostenido, que van "de carril" pero este último fue "extraordinario", porque "extraordinario es lo que está viviendo el mundo".

En todo caso, ha defendido que lo importante es que la coalición ha conseguido "resultados", un acuerdo para aprobar dos reales decretos, uno con medidas para bajar el precio de la energía y otro sobre vivienda. Este último aún sin los apoyos parlamentarios para su convalidación.

"Yo no lo concibo como un plantón", ha dicho Saiz, tratando de restar importancia a este episodio. "Yo creo que es un trabajo de un órgano colegiado donde se analizan, se hablan, se comentan el tiempo que sea necesario", ha añadido, asegurando que "bajo ningún concepto" estuvo sobre la mesa una ruptura del Gobierno.

"Tenemos unos objetivos comunes y este Gobierno está trabajando en la misma dirección con resultados importantes y con vocación de seguir dando lo que necesita la gente ahora, que es confianza y medidas", ha zanjado.