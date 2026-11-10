El Gobierno celebrará cuatro reuniones del Consejo de Ministros antes del 29N para aprobar medidas sociales

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha apr - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avanzado que el Gobierno celebrará cuatro reuniones del Consejo de Ministros antes del 29N, de las cuales dos serán en sesión extraordinaria, para aprobar medidas sociales que "mejoren y refuercen" el Estado de bienestar.

En concreto, Bolaños ha precisado que, además de las reuniones ordinarias de los martes --17 y 24 de noviembre, a la que se suma a la que se ha celebrado este martes 10--, habrá otros dos Consejos de Ministros más antes de las elecciones generales: los viernes 13 y 20 de noviembre.

"Más derechos, más mejoras y más refuerzo del Estado del bienestar, ahora y en los próximos cuatro años de Gobierno progresista", ha defendido el ministro en un mensaje publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya adelantó que habría Consejos de Ministros extraordinarios para aprobar medidas sociales de temas que "habían quedado pendientes".