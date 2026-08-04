El Gobierno de Ceuta cifra en "un millar" los menores migrantes que acoge tras la entrada masiva

Varios migrantes en la playa del Trampolín, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ONG ceutí Luna Blanca ha repartido en los últimos días más de 12.000 comidas entre las personas migrantes que accedieron a la ciudad durante la entrada masiva desde M - Iván Zambrano / Europa Press

CEUTA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta ha cifrado este martes en "un millar aproximadamente" los menores extranjeros no acompañados que son acogidos por la Ciudad Autónoma en estos momentos, tras la entrada masiva de migrantes registrada la pasada semana.

Así lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha admitido que no es posible ofrecer "una cifra exacta" debido a que el proceso de localización e incorporación de los menores al sistema de protección sigue en marcha.

"A día de hoy estamos en un millar aproximadamente. No sabemos dar la cifra exacta, puesto que todavía hay muchos menores por diferentes barriadas y por las calles de nuestra ciudad", ha señalado.

Ramírez ha descrito como "muy complicada" la situación que atraviesa Ceuta y ha advertido de que tanto los recursos de protección de menores como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) continúan "desbordados".

"La situación del CETI es totalmente de caos y de desborde, lo cual hace que la situación ahora mismo sea muy insostenible y muy complicada para la ciudad", ha afirmado.

25 MILLONES DEL GOBIERNO

Preguntado por la transferencia extraordinaria de 25 millones de euros anunciada este martes por el Ministerio de Juventud e Infancia para atender la acogida de menores migrantes en Ceuta, el portavoz ha evitado valorar si esa cantidad será suficiente.

"Todo lo que sea financiación para el mantenimiento y el cuidado del programa de menores no acompañados, bienvenida sea", ha manifestado, aunque ha insistido en que resulta imposible determinar si esos recursos bastarán mientras continúe una situación que ha insistido en calificar de "muy complicada".

El portavoz ha explicado que la Consejería competente ha solicitado al Estado que habilite "todos los recursos disponibles" para ampliar la capacidad de acogida, al igual que ocurrió durante la crisis migratoria de mayo de 2021.

OTRAS DOS NAVES

Para hacer frente a la demanda, el área de Menores de la ciudad autónoma ha comenzado a acondicionar dos naves para destinarlas a la atención de menores. Ambas se sumarán a las otras dos que reabrieron la pasada semana.

Ramírez también ha detallado el procedimiento que se sigue con los menores que todavía permanecen en la vía pública. En estos casos, según ha explicado, son los agentes de la Policía Local quienes los localizan y los trasladan a los recursos habilitados, donde se inicia el proceso de identificación y las pruebas necesarias para determinar su edad antes de ponerlos a disposición del Área de Menores o, en su caso, derivarlos a los recursos para adultos.

El portavoz ha insistido en que el proceso continúa abierto y que el número de menores tutelados por la Ciudad podría seguir aumentando a medida que se localice a los que aún permanecen dispersos por distintos puntos de Ceuta.