Ceuta abrirá, a petición de Rego, dos colegios para acoger a menores llegados durante la crisis migratoria

Varios migrantes en la playa del Trampolín, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España).- Iván Zambrano / Europa Press

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Ceuta abrirá dos colegios para acoger a los menores migrantes llegados a la ciudad autónoma desde que comenzó la crisis migratoria. La apertura de estos centros escolares se ha realizado a petición del Ministerio de Juventud e Infancia, según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento que dirige la ministra Sira Rego.

En concreto, las mismas fuentes han apuntado que "tras la coordinación con el Ministerio de Educación", se han "habilitado" dos centros educativos como lugar de atención a la infancia migrante, "especialmente" para "las niñas".

Además, han avanzado que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará a Ceuta en los próximos días con el objetivo de "activar todos los mecanismos disponibles para dar una acogida digna a todos estos niños, niñas y adolescentes".

Un total de 862 menores migrantes están en estos momentos acogidos en Ceuta, según los datos ofrecidos este lunes por el Gobierno de Ceuta.

"La capacidad ordinaria que nos atribuye el Ministerio es de 29. Estamos hablando, por tanto, de una sobreocupación de casi el 3.000 por ciento. 2.872 por ciento", indicó el consejero de Presidencia en una entrevista concedida a la Cadena SER.

Este lunes, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia informaron a Europa Press de que estaban trabajando "para habilitar espacios e infraestructuras" que ofrezcan "una primera atención digna" a estos menores; y apuntaron que "se habilitarán partidas de financiación y crédito extraordinario para ello".

Además, las mismas fuentes explicaron que están trabajando para la activación "de todos los mecanismos disponibles" para dar "una acogida digna" a todos los niños, niñas y adolescentes que han llegado en los últimos días a Ceuta.

En concreto, aseguraron que estaban contemplando el traslado a la Península --previsto en la Ley de Extranjería, que establece la acogida vinculante y solidaria por parte de las comunidades autónomas ante una situación de contingencia migratoria extraordinaria--, la reagrupación familiar --"siempre que existan familiares en sus países de origen y se corroboren que las condiciones garantizan el interés superior del menor"-- y los convenios con ONG dedicadas a la protección de personas menores de edad, también previstos en la ley.

Todos estos mecanismos, según han indicado, están contemplados en los trabajos de coordinación del Ministerio de Juventud e Infancia con el resto de administraciones "y se aplicarán de manera individualizada atendiendo a la mejor fórmula para garantizar los derechos de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes".

Además, las mismas fuentes han precisado que, en este momento, se ha "reforzado" la "filiación individualizada" de los menores, "un paso imprescindible para ofrecer una cifra exacta y poder ser trasladados a los dispositivos de protección de la infancia".